Zielone magazyny zrównoważą branżę logistyczną

Dotkliwe skutki ocieplenia klimatu oraz porozumienie paryskie z 2015 roku, wytyczające pierwszy wiążący ogólnoświatowy plan działania dla złagodzenia zmian klimatycznych, sprawiły, że również branża logistyczna coraz mocniej stawia na zrównoważone budownictwo.

- Wszystkie nasze obiekty certyfikujemy w międzynarodowym systemie BREEAM, który potwierdza wykorzystanie rozwiązań z zakresu zielonego budownictwa. Idąc jednak o krok dalej, stworzyliśmy linię produktów eko 7R Green, jako odpowiedź na postępujące zmiany klimatyczne. Co więcej, tę potrzebę bardzo często adresują także klienci i najemcy branży logistycznej. Zielone praktyki muszą stać się standardem na rynku nieruchomości magazynowych. To ważny krok na drodze niwelowania niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym - mówi Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R.

Koncept 7R Green stawia przede wszystkim na znaczną energooszczędność dostarczanych magazynów poprzez zastosowanie szeregu nowoczesnych rozwiązań.

- W magazynach, które powstaną w ramach nowej linii produktowej 7R Green zastosujemy panele fotowoltaiczne, które pokryją część zapotrzebowania na energię elektryczną naszych najemców. Zapewnimy także gniazda do ładowania samochodów elektrycznych. Ważnym krokiem są rozpoczęte testy systemu BMS, który monitoruje efektywność urządzeń i ułatwia efektywne zarządzanie budynkiem. Świetnie sprawdziły się jak dotąd rozwiązania LED, które w połączeniu ze zwiększeniem doświetlenia światłem dziennym stref przydokowych, wpływają na zmniejszenie kosztów mediów naszych najemców. Zamierzamy wprowadzić też czujki ruchu oraz oświetlenie dynamiczne w systemie DALI, które dostosuje się do zmiennych warunków otoczenia. Nadal będziemy stawiać nacisk na jakość rozwiązań, a budowane przez nas obiekty będą posiadały wyższe współczynniki izolacyjności cieplnej niż inne obiekty podobnej klasy - mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Budowa pierwszego obiektu zaprojektowanego i wybudowanego w ramach eko podejścia 7R Green rozpocznie się w pierwszej połowie roku w Sosnowcu.