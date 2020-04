Zielony pasek zobowiązuje. MLP Poznań West z certyfikatem

MLP Group otrzymała dla swojej inwestycji w MLP Poznań West certyfikat BREEAM in Use International na poziomie Very Good.

Certyfikacja BREEAM jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków, pod kątem ich ekologiczności oraz funkcjonalności. Ponadto jest potwierdzeniem, że oceniony projekt spełnia wymogi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, jest to budynek nie tylko przyjazny dla środowiska naturalnego, ale także dla osób z niego korzystających.

Pierwszym wyróżnionym projektem dewelopera został istniejący już obiekt dla spółki InPost o łącznej powierzchni 8800 mkw. w parku logistycznym MLP Poznań West w Dąbrówce k. Poznania. Budynek został oddany do użytkowania na początku trzeci kwartał 2019 roku.

Rozwiązania zastosowane przez dewelopera, w ramach certyfikacji BREEAM, które zostały ocenione wysoko to m.in. „zdrowie i dobre samopoczucie”, „transport”, „woda”, „wykorzystanie terenu i ekologia”. Ponadto maksymalny komplet punktów został przyznany w kategoriach „zarządzanie odpadami” i „materiały”. Konsekwentna polityka MLP Group w zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku sprawia, iż nowe inwestycje realizowane przez dewelopera są obligatoryjnie objęte certyfikacją mającą na celu analizę wskaźników zrównoważonego rozwoju, które obejmują szereg problemów środowiskowych.

- MLP Group stawia na zrównoważony rozwój, świadomość użytkowników rynku i ekologiczne standardy, zaczynają już być wymagane przez obecnych jak i potencjalnych klientów. Budowanie magazynów spełniających kryteria BREEAM to olbrzymia oszczędność zasobów, gdyż stosowanie rozwiązania zgodnie z przyjętymi kryteriami zakładają oszczędną eksploatację, a w procesie długofalowym dużo niższe zużycie mediów, co ma szczególne znaczenie dla spółek posiadających przede wszystkim umowy wieloletnie np. 10-letnie a nawet dłuższe – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group. - Certyfikaty ekologiczne stały się także niewątpliwie dodatkowym atutem przy wyborze obiektu – zielony pasek na naszych obiektach zobowiązuje – dodał.

MLP Poznań West to nowoczesne centrum dystrybucyjne zlokalizowane po zachodniej stronie Poznania, obok drogi ekspresowej S11 i zaledwie 7 km od skrzyżowania autostrady A2 i trasy S11. Centrum skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Docelowy potencjał projektu to ok. 83 tys. mkw. najnowocześniejszej powierzchni magazynowo-produkcyjnej. Niewątpliwym atutem tego projektu to nie tylko lokalizacja, ale także elastyczne przestrzenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.