Ziemia obiecana magazynów

Położona na skrzyżowaniu dwóch kluczowych autostrad Polska Centralna to jeden z największych rynków powierzchni magazynowych w Polsce. - Tutejsze lokalizacje logistyczne posiadają dużo zalet, a sam region, pomimo swojej wielkości, nadal posiada potencjał na rozwój - mówi Katarzyna Misztal, Junior Negotiator, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Cushman & Wakefield.

Zasoby powierzchni magazynowej w Polsce Centralnej zwiększyły się o ponad 2 mln mkw. w ciągu ostatnich pięciu lat

Na łódzkim Widzewie swoje parki magazynowe zdecydowali się ulokować tacy deweloperzy jak m.in.: Panattoni, Prologis, Segro, MLP, 7R, Logicor czy City Link

Potencjał rozwoju regionu Polski Centralnej wzrasta wraz z budową drogi ekspresowej S14

Region Polski Centralnej obejmuje m.in. Łódź, Konstantynów Łódzki, Pabianice, gminę Nowosolna, Stryków oraz Piotrków Trybunalski.

Tylko w okresie ostatnich pięciu lat zasoby powierzchni magazynowej w tym regionie zwiększyły się o ponad 2 mln mkw., w tym około 730 tys. mkw. samej tylko Łodzi i okolicach. To trzykrotny wzrost wielkości tego rynku.

Zalety magazynów w Polsce Centralnej

Niewątpliwym atutem regionu Polski Centralnej jest położenie geograficzne oraz bardzo dobra infrastruktura drogowa. - Mamy tutaj dostęp do dwóch autostrad - A1 oraz A2 - a także do drogi ekspresowej S8, łączącej aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką - mówi Katarzyna Misztal.

Główne ośrodki i dzielnice przemysłowo-magazynowe w Łodzi i okolicach skierowane są głównie w pobliskiej odległości do tras szybkiego ruchu, okalających Łódź. Przez wiele lat największym skupiskiem magazynów był Stryków, głównie ze względu na krzyżujące się tu autostrady A1 i A2 ale również region łódzkiego Widzewa. - W przypadku tej dzielnicy potencjał do budowy nowych magazynowych gwarantowała nie tylko bliskość i dojazd do węzła A1, lecz również duża liczba wolnych terenów inwestycyjnych oraz otwartość miasta na współpracę z deweloperami, poprzez planistykę ukierunkowaną na przemysł oraz odpowiednią komunikację miejską - podkreśla ekspertka Cushman & Wakefield.

Lokalizacje hal magazynowych w Łodzi

Dziś główne ośrodki nowoczesnych magazynów na łódzkim Widzewie skumulowane są w rejonie ul. Ofiar Terroryzmu 11 Września, ul Tomaszowskiej / Jędrzejowskiej, ul. Niciarnianej, ul. Zakładowej oraz ul.Transmisyjnej. Swoje parki magazynowe zdecydowali się ulokować tu tacy deweloperzy jak m.in. Panattoni, Prologis, Segro, MLP, 7R, Logicor czy City Link.

