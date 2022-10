Zakłady Metalowe Postęp zostały nowym najemcą Diamond Business Park Gliwice.

Zakłady Metalowe Postęp S.A. obsługujące ponad 20 światowych rynków, wynajęły ponad 2000 mkw. powierzchni magazynowej w parku przemysłowo-logistycznym Diamond Business Park Gliwice.

Umowa ta to kolejna transakcja najmu w Diamond Business Park Gliwice w ciągu ostatnich miesięcy.

Zakłady Metalowe Postęp S.A. są kluczowym partnerem największych firm motoryzacyjnych w Polsce i na świecie. Produkują szeroką gamę elementów metalowych, konstrukcji karoserii samochodowych czy detali silników. W zakładach powstaje 80 milionów części rocznie.



Umowa zawarta z partnerem o tak ugruntowanej pozycji na rynku pokazuje, że Diamond Business Park Gliwice spełnia techniczne, jakościowe i lokalizacyjne wymagania klientów. Cieszymy się, że najemca obdarzył nas zaufaniem. Mamy nadzieję, że Zakłady Metalowe „Postęp” będą miały możliwość dalszego rozwoju swojej działalności w kompleksie przemysłowo-magazynowym DBP Gliwice, a podpisana umowa zaowocuje udaną, długofalową współpracą – mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate.

Umowa z Zakładami Metalowymi Postęp to kolejna transakcja najmu w Diamond Business Park Gliwice w ciągu ostatnich miesięcy. Pod koniec roku do grona najemców dołączyła firma HT&L FITTING POLSKA, a dotychczasowy najemca, firma Etisoft, rozszerzył umowę o kolejne 1400 mkw.

Diamond Business Park Gliwice to kompleks przemysłowo-magazynowo-biurowy o wielkości 53 000 mkw. dostosowany do potrzeb średnich i małych firm, zlokalizowany w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Powierzchnie projektowane i aranżowane są w systemie build-to-suit (BTS), czyli dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Diamond Business Park Gliwice znajduje się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (część Północna Gliwickiej Podstrefy), przy drodze krajowej nr 88 (Gliwice-Bytom), 7 km od węzła Kleszczów na autostradzie A4 / trasie europejskiej E40 (Wrocław-Katowice-Kraków). Położenie parku zapewnia także dobry dostęp do autostrady A1 / trasy europejskiej E75 (Trójmiasto-Toruń-Gliwice). W odległości 2 km znajduje się stacja kolejowa oraz śródlądowy Port Gliwice, umożliwiający transport rzeczny do Niemiec.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl