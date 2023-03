W sektorze magazynowym mamy dzisiaj rynek właściciela. Elastyczność się zmieniła. Wcześniej najemcy przedstawiali wynajmującym listę swoich życzeń. Dziś okazuje się, że nie wszystkie można spełnić.

Hubert Wojtera, Director Industrial & Logistic, Axi Immo: Obecny poziom pustostanów magazynowych wkrótce zmaleje.

Karol Osiecki, Associate Director Industrial & Development Axi Immo: Na rynku warszawskim i mazowieckim w połowie lub na koniec 2023 r. pojawi się więcej pustostanów.

Anna Głowacz, Head of Industrial Axi Immo: W sektorze magazynowym mamy dzisiaj rynek właściciela.

Grzegorz Chmielak, Head of Valuation & Advisory and Capital Markets Axi Immo: Nowe transakcje najmu na nowych poziomach czynszów trwają trochę dłużej niż wcześniej.

Poziom pustostanów magazynowych w Polsce będzie spadał. Wszystkie budowy rozpoczęte przed wybuchem wojny w Ukrainie, zostały zrealizowane lub są w trakcie budowy.

– Dzięki temu mamy dzisiaj na rynku dość dużo powierzchni magazynowej oddanej bądź w trakcie budowy. Rynek zawsze dąży do równowagi w związku z tym przewidujemy, że obecny poziom pustostanów zmaleje – przyznaje Hubert Wojtera, Director Industrial & Logistic Axi Immo Group.

Rynek magazynowy wyhamował

Dobrym przykładem jest Polska centralna, w której mamy obecnie ponad 300 tys. mkw. powierzchni magazynowej istniejącej i tej, która zostanie oddana do użytkowania do połowy 2023 r.

Miniony 2022 r. był dość dobry pod względem popytu i wynajętej powierzchni. Jednak teraz rynek wyhamował. Zarówno deweloperzy, jak i agencje potwierdzają, że zapytań jest znacznie mniej – przyznaje Hubert Wojtera, Director Industrial & Logistic Axi Immo Group.

– Nie chodzi tylko o Piotrków Trybunalski, który zawsze dominował pod względem pustostanów, lecz tylko o Łódź i okolice Strykowa. To jest konsekwencja jeszcze pandemicznych nastrojów, które mocno rozpędziły rynek -tłumaczy Hubert Wojtera.

Miniony 2022 r. był, zdaniem eksperta, dość dobry pod względem popytu i wynajętej powierzchni.

– Jednak teraz rynek wyhamował. Zarówno deweloperzy, jak i agencje potwierdzają, że zapytań jest znacznie mniej – przyznaje Hubert Wojtera.

Warszawa z wyższą poprzeczką przednajmu

W Warszawie i okolicach w trakcie budowy są projekty zakontraktowane jeszcze w zeszłym roku. Natomiast nowe magazyny powstają wyłącznie pod umowy przednajmu na poziomie 50-60 proc.

Na rynku warszawskim i mazowieckim, w połowie lub na koniec 2023 roku pojawi się więcej pustostanów – wyjaśnia Karol Osiecki, Associate Director Industrial & Development Axi Immo.

Najemcy magazynów w szoku

Najemcy magazynów, którzy zazwyczaj co trzy, pięć lat odnawiają kontrakty są dzisiaj w szoku.

Zmienił się też pakiet zachęt - jest coraz mniejszy, co wpływa na czynsze efektywne, które są zdecydowanie wyższe. Część kosztów fit-outów jest przerzucana na najemców - tłumaczy Anna Głowacz, Head of Industrial Axi Immo.

- Mamy dzisiaj rynek właściciela. Elastyczność się zmieniła. Do tej pory klienci przedstawiali listy pełne życzeń. Dziś okazuje się, że nie wszystkie można spełnić - tłumaczy Anna Głowacz, Head of Industrial Axi Immo.

Dodaje, że stawki bazowe czynszów magazynowych poszły do góry. Zmienił się też pakiet zachęt - jest coraz mniejszy, co wpływa na czynsze efektywne, które są zdecydowanie wyższe. Część kosztów fit-outów jest przerzucana na najemców. Nie zmienia się za to długość kontraktów. Nadal średnio trwają one pięć lat.

Podaż magazynów na drodze z wybojami

Dlaczego tak trudno dzisiaj wyprodukować nową podaż magazynów?

Wzrost kosztów wytworzenia oraz jeszcze niewidoczne w tej chwili ruchy na cenach działek mogą m.in. o tym decydować.

Oczekiwania kupującego i sprzedającego się rozjeżdżają. Oczywiście cieszy fakt, że transakcje w ogóle się odbywają, ale należy się jednak spodziewać, że deweloperzy będą się wstrzymywać z wystawianiem na sprzedaż swoich produktów - tłumaczy Grzegorz Chmielak, Head of Valuation & Advisory and Capital Markets Axi Immo.

- Poza tym widzimy, że nowe transakcje najmu na nowych poziomach czynszów trwają trochę dłużej niż wcześniej - przyznaje Grzegorz Chmielak, Head of Valuation & Advisory and Capital Markets Axi Immo.

Wiadomo, że deweloperzy dążą do realizacji swoich marż na odpowiednich poziomach.

- W sytuacji wyższych kosztów finansowania i wytworzenia, zwłaszcza gdy budynek jest już w fazie dostosowawczej, oczekiwania kupującego i sprzedającego się rozjeżdżają. Oczywiście cieszy fakt, że transakcje w ogóle się odbywają, ale należy się jednak spodziewać, że deweloperzy będą się wstrzymywać z wystawianiem na sprzedaż swoich produktów - tłumaczy Grzegorz Chmielak.

Z kolei najemcy oczekują stabilizacji kosztów stałych, a inwestorzy - kompresji stóp procentowych, wzrostu czynszów i stabilnych najemców.

- W tym ostatnim zakresie perspektywy są raczej dobre - uważa Grzegorz Chmielak.

