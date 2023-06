Zmiany zarządu w SEGRO i 7R. Jakie jeszcze zmiany przyniosło pierwsze półrocze w magazynach?

Poszerzenie Zarządu Grupy SEGRO to odpowiedź na rosnącą skalę działalności firmy. W rezultacie SEGRO powołuje Marco Simonettiego, Jamesa Craddocka, Paula Dunne’a i Andrew Pilswortha w skład Zarządu (Executive Committee) podlegającego Davidowi Sleathowi, Chief Executive, SEGRO.

Nowe stanowiska zostaną stworzone 1 lipca 2023 r. Utworzono także dwa nowe stanowiska odpowiedzialne za kierowanie operacjami SEGRO.

Marek Mazur odszedł z InPostu w kwietniu br. Wcześniej w InPost zajmował stanowisko Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities. Od maja pełni funkcję dyrektora operacyjnego w Noho Logistic.

Christopher Smith awansował na stanowisko Head of Portfolio Management CEE w Peakside Capital Advisors. Jego obowiązki będą obejmować zarządzanie inwestycjami i portfelem nieruchomości. To kolejny awans wewnętrzny w Peakside, który rozbudowuje swoje struktury w związku z dynamicznym rozwojem w Polsce.

Magdalena Uler-Kłeczek ma ponad 11-letnie doświadczenie w wiodących firmach doradczych z branży nieruchomości. W 7R poprowadzi zespół ds. rynków kapitałowych, zajmujący się m.in. zabezpieczaniem finansowania perspektywicznego,

W pierwszym kwartale tego roku w Polsce Panattoni sfinalizowała transakcje na łączną kwotę ponad 300 mln euro. Aktywność dewelopera zrodziła potrzebę powołania nowego stanowiska – Head of Asset Disposition, Michał Stanisławski odpowiedzialny będzie za kompleksowe nadzorowanie strategii finalizacji procesów inwestycyjnych nieruchomości Panattoni w Polsce.

Michał Białas w poszerzonym zarządzie R7 będzie odpowiedzialny za rozwój firmy, rozbudowę portfela nieruchomości oraz wsparcie leasingu. Przed współpracą z R7 przez pięć lat związany był z Grupą Accolade.

Łukasz Chudziak, który w roli Senior Associate wesprze dział reprezentacji najemców biurowych, właśnie w tym miesiącu dołączył do zespołu ITRA Polska.

Jarek Wnuk, od ponad 21 lat związany z sektorem nieruchomości komercyjnych, został nowym dyrektorem zarządzającym na Polskę w Grupi Accolade. Przed dołączeniem do Accolade, Jarek Wnuk był dyrektorem generalnym i członkiem zarządu w firmie private equity Bluehouse Capital.

Dotychczasowy dyrektor administracyjno-finansowy Castorama Polska Łukasz Sas-Topolnicki objął stanowisko dyrektora operacyjnego, dyrektor ds. IT i transformacji Michał Ślawski objął rolę dyrektora administracyjno-finansowego, a Sławomir Rogowiec, dyrektor ds. personalnych i odpowiedzialności społecznej został powołany na nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. klientów profesjonalistów i odpowiedzialnego biznesu.

W styczniu br. Martin Birkert objął stanowisko Country Manager Germany w MLP Group i będzie odpowiadać za rozwój nowych projektów magazynowo-logistycznych oraz business parków na terenie tego kraju. Martin Birkert jest menedżerem na rynku niemieckim z 17-letnim doświadczeniem zdobytym w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Logicenters, platforma logistyczna należąca do NREP, rozpoczęła rok od zatrudnienia Head of Commercial. Magda Twarowska będzie odpowiedzialna za obszar leasingu i relacji z najemcami, w ramach aktywów BIK S.A., będących w posiadaniu spółki portfelowej NREP NSF IV.

