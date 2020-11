Zrównoważony rozwój i logistyka miejska. Jak połączyć te wyzwania?

Należy się spodziewać, że rynek logistyki miejskiej do roku 2030 będzie rósł średnio 8 proc. rocznie1 ‒ tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez FM Logistic i firmę konsultingową Roland Berger. Jednocześnie należy podkreślić, że transport kołowy odpowiada za około 20 proc. ruchu i 30 proc. emisji dwutlenku węgla w miastach. Rozwój handlu internetowego (e-commerce) w powiązaniu z rozproszonym charakterem branży logistycznej i wysokim wskaźnikiem (do 30 proc.) niezrealizowania pierwszej dostawy utrudnia prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W świetle opracowania zatytułowanego „Urban logistics faced with economic and environmental challenges” („Logistyka w obszarach miejskich w obliczu wyzwań gospodarczych i ekologicznych”), jedynie bliższa współpraca prywatnych firm logistycznych, informatycznych, urzędów państwowych i lokalnych władz zapewni optymalizację przepływu towarów do miast i w ich granicach, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb klientów.

Boom w dostawach do domu

10 proc. mieszkańców miast w 13 krajach objętych badaniem odbiera jedną przesyłkę dziennie. Ponad jedna trzecia (37 proc.) mieszkańców miast we Francji korzysta z dostaw produktów spożywczych do domu, przy czym w Paryżu wskaźnik ten wynosi aż 60 proc. W ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza, coraz więcej miast uchwala przepisy ograniczające korzystanie z pojazdów napędzanych paliwami płynnymi. Od Kopenhagi po Stuttgart i Paryż ‒ miasta w całej Europie planują wprowadzić lub już wprowadzają zakaz korzystania z pojazdów zasilanych olejem napędowym.

Trzy propozycje poprawy wskaźnika zrównoważonej gospodarki

Wyniki badania wskazują na trzy możliwości optymalizacji efektywności branży logistycznej w obszarach miejskich: wprowadzenie wspólnych norm, na przykład pod względem wymiarów przesyłek, by usprawnić obsługę przeładunku; współdzielenie zasobów magazynowych i transportowych poszczególnych podmiotów lub optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury miejskiej: korzystanie z buspasów podczas przewozu towarów w porze nocnej, transport multimodalny (łączenie transportu kołowego, kolejowego, drogą morską) itp.

Trzy priorytety inwestycyjne

W badaniu opisano również trzy priorytety inwestycyjne w obszarze nowych technologii: zbieranie i udostępnianie danych na temat przestrzeni miejskich, by zapewnić lepsze planowanie tras przejazdu i śledzenie przesyłek; automatyzację obsługi magazynów, by zwiększyć tempo i poprawić dokładność realizacji zamówień; korzystanie z efektywnych ekologicznie środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, gazem lub wodorem), które zapewniają wysoką wartość operacyjną i ograniczają wpływ na środowisko naturalne.



- Podmioty z branży logistyki w obszarach miejskich muszą wspólnie przemyśleć dotychczasowe praktyki, by reagować na potrzeby klientów a jednocześnie dbać o rachunek ekonomiczny i środowisko naturalne ‒ powiedział Xavier Prévost, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych i systemów informatycznych w FM Logistic.

1

2