Zrownoważony rozwój kluczowy dla Prologis. Teraz pora na nowe standardy

Prologis opublikował swój piętnasty raport dotyczący efektów działań ESG.

Firma przedstawia kolejne zrealizowane cele i stałe postępy na drodze do wypracowania nowych standardów.

- Zrównoważony rozwój jest wkomponowany w strategię Prologis i brany pod uwagę przy podejmowaniu wszystkich decyzji – od gabinetu zarządu, po najdalsze zakątki świata, w których prowadzimy działalność. Nasze zaangażowanie w ESG jest tym silniejsze, że ściśle wiążemy je z naszymi priorytetami biznesowymi opartym na trzech filarach, którymi są: koncentracja na potrzebach klienta, zmiana dzięki innowacjom i doskonałości operacyjnej oraz kultura otwartości i rozwój talentów – powiedział Ben Bannatyne, President, Prologis Europe.

Ochrona środowiska

Dzięki zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego projektowania budynków, efektywności energetycznej i inwestycjom w energię odnawialną w samym 2020 roku Prologis zainstalował na całym świecie instalacje fotowoltaiczne o mocy 40 MW. Obecnie globalna łączna moc instalacji solarnych dewelopera to 252 MW. Jest to energia, która pozwoliłaby na zasilenie ponad 42 tysięcy przeciętnych gospodarstw domowych. Było to możliwe m.in. dzięki ścisłej współpracy Prologis z klientami w ramach programu Solar Smart.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Od 2016 r. jednym ze standardowych rozwiązań firmy jest też oświetlenie LED, w które do 2020 r. firma wyposażyła niemal połowę budynków, a do 2025 roku zamierza oświetlić wysokiej jakości energooszczędnymi systemami LED 100% globalnego portfolio. Umożliwia to efekt globalnej skali działania oraz powołany specjalnie do tego celu Prologis Essentials LED - inicjatywa będąca częścią szerszego programu Prologis Essentials.

Prologis cały czas poszukuje też kolejnych możliwości ochrony środowiska. W tym celu w Polsce sfinalizował w 2020 roku zakup energii z certyfikatami pochodzenia od Tauron. Dzięki temu polskie portfolio dewelopera jest obecnie w 80 procentach zasilane ekologiczną energią.

Ubiegły rok w Europie obfitował również w wiele projektów Prologis typu Smart Building. W realizacjach z zakresu inteligentnych budynków i budynków cyrkularnych wykorzystane zostały najnowocześniejsze technologie, materiały i techniki budownictwa (m.in. magazynowanie energii cieplnej w odwiertach i elektryczne pompy ciepła). To całkowicie nowy standard w branży logistyki magazynowej, który dodatkowo natychmiast wpływa na usprawnienie operacji i produktywności klientów.

100 procentowa neutralność emisyjna z budownictwa w skali globalnej do roku 2025 r.