Zrównoważony rozwój w magazynach to nie trend, ale norma

- Pandemia COVID-19 nie tylko nie zatrzymała trendu zrównoważonego rozwoju i zielonego budownictwa, a wręcz pokazała, jak ważne jest myślenie i działanie zorientowane na odpowiedzialność i ekologię - mówi Emilia Dębowska, Sustainability Manager Panattoni.

Zrównoważone i ekologiczne podejście do budownictwa w przypadku Panattoni to nie trend, a norma.

- W tej chwili już ponad 30 naszych obiektów o łącznej powierzchni ok. 1,7 mln mkw. zostało wykonanych zgodnie z wytycznymi BREEAM i LEED, zaś w certyfikacji mamy kolejne 1,8 mln mkw. W tym roku poprzeczkę postawiliśmy wyżej - BREEAM na poziome VERY GOOD dla wszystkich nowo powstających obiektów Panattoni. Na ekologicznym świadectwie nie zatrzymujemy się. Zgodnie z przyjętą w firmie koncepcją zrównoważonego rozwoju – Go Earthwise with Panattoni – pod uwagę brany jest także wellbeing pracowników naszych klientów - mówi Emilia Dębowska.

O tym, co branża magazynowa robi w kierunku przeciwdziałania zmianom klimatu na skutek globalnego ocieplenia, będziemy rozmawiać podczas tegorocznej edycji Property Forum w sesji „New Logistics. Zielone magazyny zrównoważą branżę” już 15 września.

