2 500 małych programistek i programistów uczy się od ekspertów Amazon

– W XXI wieku warto traktować języki programowania, jak kolejny język obcy. W szkole uczymy się angielskiego po to, aby móc się płynnie komunikować, podróżować, zdobywać kolejne doświadczenia naukowe czy zawodowe. Język programowania, podobnie jak język angielski, pozwala nam lepiej rozumieć współczesny świat, coraz bardziej cyfrowy i zaklęty w algorytmach. Dzięki znajomości języka programowania nabieramy umiejętności analitycznych i zaczynamy rozumieć technologie – powiedział Rafał Kukliński, dyrektor Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku.

Tegoroczna edycja Godziny Kodowania z Amazon obejmie 10 polskich miast, a z lekcji skorzysta ponad

2 500 młodych programistek i programistów. Uczniowie szkół podstawowych z województwa pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego będą mogli wziąć udział w specjalnych lekcjach prowadzonych przez 50 wolontariuszy Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku. Natomiast młode programistki i programiści z województwa śląskiego, dolnośląskiego oraz łódzkiego, gdzie znajdują się wyposażone w ultranowoczesne rozwiązania robotyczne centra logistyczne firmy, będą mogli uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez edukatorów bezpośrednio w oddziałach Amazon.

W trakcie lekcji prowadzone będą proste, angażujące i praktyczne ćwiczenia dostosowane do wieku uczniów. Forma nauki poprzez zabawę jest niezwykle efektywna i pozwala nabrać pasji do programowania – dodał Rafał Kukliński.

W ramach Godziny Kodowania, Amazon planuje przeszkolić także… swoich pracowników poziomu początkowego z Centrów Logistyki E-Commerce. Osoby chcące rozwijać się w nowym kierunku, będą mogły wziąć udział w zajęciach z programowania, a zdobyte umiejętności następnie wykorzystać w praktyce, jako mentorzy flagowego programu Amazon STEM Kindloteki. W jego ramach firma tworzy interaktywne kąciki edukacyjne, które stanowią przestrzeń popularyzacji czytania oraz zajęć programistyczno – robotycznych prowadzonych przez przeszkolonych edukatorów.

Cieszę się, że po raz pierwszy również centra logistyczne Amazon włączą się w akcję Godzina Kodowania. Są to bardzo zaawansowane technologicznie ośrodki, pracuje w nich już ponad 3 500 robotów, a my wciąż implementujemy coraz to nowsze rozwiązania. Mam nadzieję, że lekcje kodowania prowadzone przez naszych pracowników, połączone ze zwiedzaniem Amazon, podczas którego można zobaczyć, w jaki sposób wykorzystywana jest nowoczesna technologia, jeszcze bardziej zachęci młodych do nauki języka programowania – powiedział Marian Sepesi, dyrektor regionalny Amazon.