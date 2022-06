Accolade postawiło na kreatywne ESG w Mińsku Mazowieckim

Accolade odsłoniło nowy mural na zbiorniku wodnym w parku przemysłowym Mińsk Mazowiecki przy autostradzie A2. To kolejna grafika w portfolio Accolade Industrial Art zaprojektowana i namalowana przez dwóch uznanych twórców murali – Jakuba Bitkę i Łukasza Chwałka.

Koncepcja kreatywna odzwierciedla wartości ESG Grupy Accolade i tym razem nawiązuje do ewolucji technologicznej i kształtowania przyszłości nowoczesnego biznesu.

Nowy mural został ukończony i oficjalnie zaprezentowany publicznie 14 czerwca.

Do stworzenia obrazu Accolade ponownie zaprosiło dwóch uznanych i doświadczonych artystów muralu – Jakuba Bitkę i Łukasza Chwałka.

– Po raz kolejny zaprosiliśmy sztukę na nasze tereny przemysłowe, aby w ten sposób ulepszyć przestrzeń, w której nasi najemcy i ich pracownicy przebywają przez dużą część dnia. Mural jest też dobrze widoczny z trasy przelotowej i cieszymy się, że ubarwi lokalny krajobraz. Jest to nasz wkład w bycie odpowiedzialnym inwestorem i dobrym sąsiadem. – mówi Małgorzata Więcko, dyrektor Asset Management w Accolade Polska.

– Nasza koncepcja kreatywna nawiązuje do ewolucji technologicznej i kształtowania przyszłości nowoczesnego biznesu. Głównymi bohaterami projektu są kobieta, która składa zamówienie i mężczyzna, który je dostarcza. Klasyczna twarz Wenus kobiety wiążę się z koncepcjami ponadczasowego piękna, natury i sztuki. Wizerunek mężczyzny oparliśmy na współczesnym „kurierze", przedstawionym jako android. To symbol ewolucji technologicznej. Sztuczna inteligencja i maszyna pozwalają na zaspokojenie wszelkich potrzeb, nawet naturalnych produktów, co symbolizuje m.in. roślina, którą bot wręcza zamawiającej. – wyjaśnił Jakub Bitka.

- To już kolejny mural, który wykonaliśmy dla inwestora Accolade. Podobnie jak w Zielonej Górze, cały projekt oparty jest na wrażeniach tworzonych na wielu płaszczyznach wizualnych i koncepcyjnych. Kompozycja konstrukcji wynika z cylindrycznego kształtu zbiornika. Odległość zbiornika od głównej trasy wymaga zastosowania dość wyraźnych, dużych form i kontrastów kolorystycznych. Cylindryczny kształt oznacza, że nie można go całościowo oglądać z jednej perspektywy - część historii jest zawsze zasłonięta. W naszym projekcie wykorzystaliśmy wizerunek ekranu w miejscu interakcji dwóch głównych bohaterów, aby zilustrować mechanizm zamawiania i dostawy online. Zamawiamy przez ekran, nie widząc drugiej strony, choć jesteśmy świadomi jej obecności. Technika malowania nie różniła się mocno od poprzedniego zbiornika - przez dużą ilość śrub większość malowaliśmy natryskowo, ale tam, gdzie powierzchnia pozwalała, pokusiliśmy się o użycie wałków do nadania bardziej malarskiej struktury. – dodałŁukasz Chwałek.

Podczas realizacji muralu odbyły się warsztaty dla młodzieży z Liceum Sztuk Plastycznych im. Elwiro Michała Andriollego w Mińsku Mazowieckim. Symboliczne otwarcie muralu miało miejsce 14 czerwca z udziałem burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego. –Elementy sztuki oraz tereny zielone to bardzo nowatorski i edukacyjny kierunek zagospodarowania przestrzeni nowych inwestycji przemysłowych. Od dziś w okolicach naszego miasta hale magazynowe nie kojarzą się już jedynie z krajobrazem industrialnym. Sam mural zaś jest bardzo ciekawą i pobudzającą wyobraźnię wizją świata nowoczesnych technologii.

Park Mińsk Mazowiecki został zakonczony w 2017 roku, jego powierzchnia wynosi 15 tys. mkw. i jest całkowicie wynajęta. Park jest znakomicie skomunikowany dzięki autostradzie A2, która przecina cały kraj od granicy z Niemcami po granicę białoruską. W zaledwie 40 minut można dotrzeć do centrum Warszawy.