Accor wystartował z internetowymi inicjatywami

mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 10 kwi 2020 08:42

Z myślą o wszystkich pasjonatach podróżowania i miłośnikach muzyki Accor wystartował z internetowymi inicjatywami zachęcającymi do pozostania w domu. Każdego tygodnia użytkownicy social mediów na kanałach ALL – Accor Live Limitless i ibishotels mogą wziąć udział w aktywnościach, które zainspirują ich do spędzania czasu w czterech ścianach i zachęcą do wirtualnych interakcji.