ADB i Ruben Hotel wdrażają system vuTymeTM

W zeszłym roku firma z sukcesem wdrożyła również system vuTymeTM dla Australijskiego operatora FOXTEL. W sumie vuTymeTM obsługuje ponad 300,000 pokoi na całym świecie.

vuTymeTM to innowacyjny system do obsługi telewizji hotelowej i zintegrowanych usług - idealne rozwiązanie dla nowoczesnych hoteli i obiektów komercyjnych, które przede wszystkim chcą dostarczyć lepszą i bardziej atrakcyjną ofertę dla swoich gości i klientów.

vuTymeTM to również platforma informacyjno-rozrywkowa, która zapewnia gościom dostęp do lokalnych informacji, kanałów na żywo oraz do treści premium. To inteligentny system do wysyłania przydatnych komunikatów, reklam i alertów na ekrany telewizorów w pokojach, który umożliwia obsłudze hotelu personalizację profilu każdego gościa, nadanie dostępu do podglądu rachunku oraz ekspresowy „checkout”. Dodatkowo, vuTymeTM wyświetla informacje i wiadomości dla gości w ich ojczystym języku.

Innymi bardzo przydatnymi funkcjonalnościami, które ucieszą gości jest tzw. „casting” czyli oglądanie na ekranie telewizora hotelowego treści ze swojego urządzenia mobilnego oraz „DVR Lite” czyli zatrzymywanie, przewijanie i kontynuacja oglądania programów nadawanych na żywo.

Właścicielom hotelu vuTymeTM umożliwia skuteczne oferowanie dodatkowych usług dzięki funkcjonalności „digital signage”. System jest zintegrowany ze wszystkimi odbiornikami TV w pokojach oraz innymi ekranami znajdującymi się w różnych częściach hotelu, co umożliwia wyświetlanie reklam oraz prezentację oferty płatnych usług hotelowych takich jak SPA, bar, basen czy menu restauracji.

Dzięki modułowi do zdalnego zarządzania, monitoringu i diagnostyki systemu oraz dekoderów, właściciel hotelu będzie miał zawsze pełną kontrolę i bieżący raport z działania systemu, co pozwoli mu zapewnić najwyższą jakość usług, a w rezultacie satysfakcję gości.

– Cieszymy się bardzo, że hotel Ruben wybrał rozwiązanie ADB. Jesteśmy przekonani, że inteligentna platforma vuTymeTM, która daje możliwość dostarczenia ogromnego wyboru treści, informacji i atrakcji dla gości, jak również mnóstwo korzyści dla właścicieli hotelu, znacząco wpłynie na zadowolenie obu stron i przyniesie oczekiwane profity – powiedział Grzegorz Michalak, dyrektor ds. rozwoju produktu w ADB

– Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy wybrani przez ADB na partnera do wdrożenia tego projektu. Zależy nam, aby nasi Goście dostawali najwyższą jakość wszystkich świadczonych usług, a system vuTyme dobrze nasze usługi uzupełnia. Nasi Goście otrzymują nie tylko dostęp do ponad 80 kanałów w różnych językach, ale także do nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym mogą się w pełni zrelaksować oglądając swoje ulubione treści – dodaje dyrektor Ruben Hotel Małgorzata Kobus.