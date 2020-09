Agora Bytom i ProfiLingua połączyły siły

W Agorze Bytom trwają bezpłatne kursy angielskiego dla dzieci. Praktyczne lekcje w profesjonalnej szkole językowej potrwają do końca września. Wciąż można zapisać się na ostatnią turę zajęć.

Bezpłatne lekcje angielskiego dla dzieci przez cały miesiąc oferuje ProfiLingua – szkoła językowa mieszcząca się w Agorze Bytom. Nauka jest prowadzona w formie dwutygodniowych kursów. Ostatni rozpoczyna się 21 września. Warto zapisać dziecko już teraz, by zdążyć na ostatni cykl zajęć.

– Dzieci poprzez zabawę uczą się angielskich słów i zwrotów przydatnych na co dzień na przykład podczas zagranicznych wyjazdów. Lekcje są też świetną okazją, by uzupełnić wiedzę, jaką dzieci wynoszą z zajęć szkolnych. Stawiamy na praktykę i dobrą atmosferę zajęć. Zajęcia prowadzą lektorzy ze szkoły językowej, którzy zaplanowali także aktywności plastyczne – mówi Hanna Petters, dyrektor Agory Bytom.

W tym roku każda grupa dzieci spotyka się 2 razy w tygodniu (poniedziałki i środy bądź wtorki i czwartki). Daje to łącznie 4 lekcje podczas całego kursu. Zajęcia trwają 45 minut. W bezpłatnym kursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 4 lat. Jest kilka grup wiekowych (4-5 lat; 6-7 lat; 8-10 lat; 11-12 lat i 12+).

Zapisy przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w szkole ProfiLingua. Organizatorzy przewidują maksymalnie 8-osobowe grupy.

Szkoła językowa ProfiLingua na co dzień prowadzi również zajęcia z języków: czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, norweskiego, rosyjskiego, szwedzkiego i włoskiego. Lekcje odbywają się sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) – zarówno w grupach, jak i indywidualnie. ProfiLingua to jedna z dwóch szkół w Europie, która ma licencję na nauczanie angielskiego metodą Disney English dla najmłodszych.