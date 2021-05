Agora Bytom przygotowuje warsztaty w niekonwencjonalnej formie

„Przedszkolaki Bystrzaki” już rozpoczęły zabawę i naukę w Agorze Bytom.

Przewodnikiem jest Pan Bystrzak. Zabiera dzieci do tajemniczego lasu, pełnego magii i fantastycznych stworów, ale często potrzebuje ich pomocy, by rozwiązać zagadkę lub znaleźć skarb.

– Zapraszamy dzieci na fascynujące zajęcia, pełne przygód, zagadek i niesamowitych wyzwań – zachęca Hanna Petters, dyrektor Agory Bytom. – Uczestnicy zabierani są przez Pana Bystrzaka w niesamowitą podróż, podczas której doskonale bawią się i naturalnie nabywają nowe umiejętności oraz poszerzają wiedzę z wielu dziedzin – dodaje.

Sztuczki, labirynty i liczenie

Podczas warsztatów dzieci poznają rozmaite sztuczki i zapoznają się z kreatywnymi projektami (np. malowanie cukierkami i projektowanie miasta z paluszków). Uczestniczą w eksperymentach i zabawach sensorycznych (np. tworzenie obrazów, kolaży), rozwiązują zdania matematyczne i logiczne (np. liczenie, ćwiczenia na spostrzegawczość, konstruowanie labiryntów), a nawet trenują koncentrację i zapamiętywanie metodami używanymi w mindfulness.

Nietypowa forma wielowymiarowej nauki poprzez zabawę jest autorskim programem edukacji stworzonym przez Monikę Bigaj-Kisałę, doświadczoną nauczycielkę i metodyczkę, specjalistkę od nauczania dzieci i pasjonatkę nowych technik nauczania. Monika Bigaj-Kisała reprezentuje działającą w Agorze Bytom szkołę językową ProfiLingua, która przekształciła się w Największe Centrum Językowe w Polsce. – Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy unikatowe kursy Przedszkolaki Bystrzaki, rozwijające kompetencje przyszłości 2030-2050, takie jak praca w grupie, komunikacja, negocjacje i perswazja – mówi Monika Bigaj-Kisała. – Maluchy rozwijają zdolności kreatywnego myślenia oraz storytellingu, czyli twórczego opowiadania historii. Na zajęciach zapoznajemy je z technikami mindfulness, które nie tylko wesprą je w nauce koncentracji i polepszania pamięci, ale zapewnią im solidny fundament do zbudowania poczucia własnej wartości – wyjaśnia.

Warsztaty edukacyjne „Przedszkolaki Bystrzaki” są przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Zajęcia prowadzone są w grupach. W jednej grupie są dzieci w wieku od 4 do 5 lat. Druga grupa jest dla starszych uczestników. Warsztaty są teraz bezpłatne. Promocja obejmuje zajęcia grupowe w wymiarze 3 x 60 min w okresie 11.05 do 31.08.2021 (oferta limitowa do wyczerpania miejsc).