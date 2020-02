Akcja oddawania krwi w Galerii Mlociny

15 lutego w godzinach 10:00-15:00, na placu przed wejściem głównym do Galerii Młociny pojawi się krwiobus, w którym zainteresowani będą mogli oddać krew. Inicjatywa jest organizowana we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża – Dar Serca HDK PCK Warszawa.

klienci Galerii Młociny będą mieli okazję, by ponownie uczestniczyć w ważnej, społecznej inicjatywie. 15 lutego w godzinach 10:00-15:00 na placu przed głównym wejściem do centrum handlowego pojawi się krwiobus, czyli mobilny pojazd, w którym zainteresowani będą mieli możliwość oddania krwi. Akcja organizowana we współpracy z Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża to wspaniała okazja, by wspomóc tych, którzy tej pomocy bardzo potrzebują, a nawet uratować komuś życie. Wszyscy, którzy spełniają odpowiednie warunki, a tego dnia planują zrobić dobry uczynek, powinni wziąć ze sobą do galerii dowód osobisty. Obecny na miejscu wykwalifikowany personel medyczny oraz wolontariusze udzielą szczegółowych informacji na temat całego procesu, a także chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

Należy pamiętać, że nie każdy, pomimo chęci, będzie mógł zostać dawcą krwi. Zainteresowani powinni spełniać odpowiednie warunki. Więcej informacji o tym, kto może pomóc, znajdziemy na stronie www.rckik-warszawa.com.pl. Inicjatywa ma charakter cykliczny.