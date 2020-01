Aktywne ferie w Galerii Krakowskiej

Osoby spędzające ferie w stolicy Małopolski mogą liczyć na atrakcje przed największym centrum handlowym w sercu Krakowa. Lodowisko przed Galerią Krakowską czynne jest nie tylko podczas ferii, ale aż do końca lutego.

Wizyta na ślizgawce pozwoli poczuć istnie zimowy klimat, a przy okazji będzie świetną rozrywką podczas ferii zimowych. Zabawa na lodzie czeka w samym sercu Krakowa – na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy Galerii Krakowskiej. Osoby nieposiadające łyżew nie muszą się niczym martwić, na miejscu można wypożyczyć potrzebny sprzęt: łyżwy, kaski i pingwinki, czyli chodziki do nauki jazdy.



Lodowisko czynne jest do 29 lutego, od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-21.30, a w niedziele od 10:00 do 20:30.