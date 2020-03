Branża nieruchomościowa rywalizowała w słusznym celu. Pływali, jeździli na rowerze i biegali w Alchemii

28 lutego w kompleksie biznesowym Alchemia w Gdańsku odbyła się szósta edycja zawodów Torus Triathlon In Da House. Do triathlonowej rywalizacji sztafet przystąpiło 41 firmowych zespołów, ponadto kilkunastu zawodników wystartowało indywidualnie. Cały dochód z wpisowego – łącznie blisko 70 tys. zł - przeznaczony został na rzecz Stowarzyszenia Sportowego ReceRunning Trójmiasto.

- Dokładnie 5 lat temu, 28 lutego 2015 roku odbyła się pierwsza edycja zawodów Torus Triathlon In Da House. Dlaczego Torus, deweloper powierzchni biurowych od 5 lat organizuje zawody triathlonowe? Na co dzień dostarczamy nowoczesną przestrzeń do pracy, ale staramy się przy tym dawać naszym partnerom biznesowym coś więcej. Dzięki TTIDH stworzyliśmy płaszczyznę do przeżycia niesamowitej przygody ze sportem, ale też nawiązywania relacji, integracji, pokonywania barier czy samorealizacji. W tym roku, wspólnie z firmami biorącymi udział w zawodach przekazaliśmy też blisko 70 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia RaceRunning Trójmiasto. Przez wszystkie 6 edycji zawodów wsparliśmy 6 różnych celów charytatywnych, zbierając łącznie ponad 200 tys. zł, z czego jesteśmy szczególnie dumni – powiedziała Natalia Manuszewska z firmy Torus będącej organizatorem TTIDH.

Rywalizacja podczas TTIDH 2020 toczyła się tradycyjnie na sprinterskim dystansie. Zawodnicy musieli przepłynąć 750 m w basenie, następnie przejechać 20 km na rowerze wpiętym w trenażer (jest to specjalne urządzenie umożliwiające jazdę na rowerze „w miejscu”, ale ze zmiennym obciążeniem imitującym realną trasę), a na koniec przebiec 5 km na bieżni elektrycznej.

- Widać było, że zawodnicy solidnie przygotowywali się do rywalizacji, bez względu na to czy byli to amatorzy czy osoby uprawiające sport i regularnie startujące w zawodach. Wszyscy dawali z siebie wszystko, był duch sportowej rywalizacji - jak w profesjonalnym triathlonie, ale też wspaniała, drużynowa współpraca. Tradycyjnie dopisali kibice, których doping niesamowicie motywował zawodników, ciekawostką była z kolei odświeżona scenografia zawodów. Ponad wszystko warto jednak podkreślić, że udało się zebrać ogromną sumę pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Sportowego RaceRunning Trójmiasto – skomentowała Iwona Guzowska, dyrektor sportowa zawodów TTIDH.

W rywalizacji drużynowej pierwsze miejsce zajęła Fundacja Jeppesena w składzie Weronika Wyszyńska, Wojciech Kargul i Mateusz Badziong. Na drugim miejscu podium uplasowała się drużyna 100 lat PKO Bank Polski (skład: Tomasz Czarnecki, Katarzyna Kondratowicz i Arkadiusz Karwowski), a trzecie miejsce zajął zespół Torus SQUAD (skład: Katarzyna Barcz, Paweł Gołębicki i Przemysław Groszewski).