Castorama promuje ekologię w świątecznym konkursie

Castorama zapraszając do udziału w konkursie „Zielone Święta” zachęca, by podczas przygotowywania dekoracji zainspirować się koncepcją zrób to sam, ale rozwinąć ją w myśl idei: zrób to sam wspólnie z rodziną.

Tworzenie dekoracji może być sposobem na celebrację wyjątkowego momentu roku przez kilka pokoleń.

Dla najmłodszych to okazja do przygotowania pomysłowych prac artystycznych, a dla nieco starszych – do pomocy oraz wspominania swojego dzieciństwa.

Castorama w grudniowym konkursie zachęca miłośników majsterkowania do stworzenia ekologicznej ozdoby w duchu zero waste. Nie bez powodu konkurs rozpocznie się dokładnie w Światowy Dzień Majsterkowicza, który obchodzony jest 3 grudnia. To doskonała okazja, by stworzyć coś wspólnie, a zarazem rozwijać u najmłodszych kreatywność i zdolności manualne.

– Wokół nas jest mnóstwo materiałów, które mogą posłużyć do stworzenia wspaniałych ekologicznych ozdób. Wiemy, że dziecięca fantazja nie zna granic, dlatego chcemy za pośrednictwem konkursu pokazać najmłodszym, że własnoręcznie tworzone dekoracje to element troski o środowisko, ale również ogromna frajda. Ideę DIY warto rozszerzyć również o samodzielne przygotowywanie świątecznych prezentów – mówi Paweł Świętochowski, Kierownik ds. Relacji Biznesowych i Projektów Społecznych w Castorama Polska.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy udostępnić publicznie zdjęcie lub filmik pokazujące tworzenie ekologicznej ozdoby świątecznej na swoim prywatnym profilu na portalu Facebook i oznaczyć pracę hasztagami: #Castorama #Majsterkowo oraz #Zielone święta. Konkurs potrwa od godziny 18.00 3.12.21 r. do godziny 23.59 10.12.21 r. a 10 uczestników, którzy przygotują najładniejszą pracę, będzie mogło wybrać dowolną, żywą choinkę dostępną w sieci sklepów Castorama.