Ceetrus Polska promuje bioróżnorodność

Ceetrus Polska opiera swoją strategię zrównoważonego rozwoju na dwóch kluczowych założeniach: carbon neutral C- oraz territory positive T+. W ramach działań z zakresu carbon neutral C- firma Ceetrus podejmuje się ograniczenia śladu węglowego, a także ogranicza konsumpcję mediów. Firma troszczy się również o bioróżnorodność terenów wokół obiektów handlowych i dostosowuje je do lokalnych ekosystemów. We współpracy z ekologami dosadza różne gatunki krzewów, drzew i traw.

Z kolei w ramach działań territory possitive T+ w centrach i galeriach handlowych zarządzanych przez firmę odbywa się szereg akcji i wydarzeń dla klientów, podczas których promowany jest ekologiczny styl życia. Jedną z takich inicjatyw jest kampania edukacyjna pt. „Świat pszczół”, której tematem jest życie pszczół i owadów zapylających. Projekt łączy działania w przestrzeni centrów handlowych z komunikacją w mediach społecznościowych poszczególnych obiektów.

– Nasze centra handlowe działają aktywnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zarówno w zakresie rozwiązań ograniczających ślad węglowy, a także w bogatym programie działań edukacyjnych adresowanych do naszych klientów, w którym ważne miejsce zajmuje ekologia – mówi Agnieszka Gutowska, dyrektor marketingu, lider komunikacji, CSR i innowacji w Ceetrus Polska.

W ramach akcji „Świat pszczół” przy dwunastu galeriach handlowych całej Polsce pojawią się w domki dla owadów zapylających wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej Przyjaciele z Poznania. Z kolei w pasażach galerii handlowej będzie można obejrzeć wystawę tematyczną. Dzięki planszom edukacyjnym odwiedzający będą mogli nauczyć się rozpoznawać owady i poznać je bliżej. Będzie to również okazja, by dowiedzieć się, jak stworzyć miejsce przyjazne pszczołom w przydomowym ogródku lub na balkonie. Na wystawie pojawią się również prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół podstawowych mieszczących się w sąsiedztwie galerii handlowych.

Żeby dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, podczas kampanii zostanie wykorzystana komunikacja online. Na profilach galerii handlowych na Facebooku będą dostępne cztery filmy poruszające tematykę ochrony pszczół i owadów zapylających.