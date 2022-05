Dzień Dziecka w Gdyni. „Ubierz Słupka" pierwszy raz bez lockdownu

Beata Szadziul, naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej Urzędu Miasta Gdyni: – O to nam chodziło. Gdynia Rodzinna życzy wszystkim dzieciom wielkiego, wielkiego uśmiechu z okazji Dnia Dziecka.

Słupki w zabawnych przebraniach postoją przez tydzień, do niedzieli, 6 czerwca.

Są słupki w strojach z wyobraźni, są słupki w strojach z bajek, ale są i autorskie: zrodzone z własnej kreacji, często z akcentami morskimi.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - Janusz Korczak



Poprzez słupki można przekazać wszystko: również idee i myśli.

– „Słupek Szczęścia” zachęca do aktywności. Na specjalnej siateczce wiąże się sznureczki z intencją szczęścia i pomyślności – wyjaśnia Aleksandra Bańkowska, opiekunka artystyczna projektu.

Zaczęło się w zeszłym roku. Wiosną wszyscy siedzieli zamknięci w swoich domach. Z powodu pandemii nie było tradycyjnych w tym okresie festynów i imprez. I wtedy na psotny pomysł wpadło Centrum Aktywności Rodziny Gdynia Rodzinna. Akcja „Ubierz słupka” zrodziła się z ograniczeń lockdownu, potrzeby kolorowego szaleństwa i radości w Dniu Dziecka.

– Szukaliśmy pomysłu na wspólną zabawę z zachowaniem dystansu. Okazało się, że to był fajny pomysł. Dlatego w tym roku ponownie zaprosiliśmy mieszkańców do zabawy – wyjaśnia Szadziul.

Tegoroczne „Ubierz Słupka” to znów kilkanaście cudownych pomysłów. Stroje przygotowało kilkadziesiąt grup: są wśród nich rodziny, szkoły i stowarzyszenia.

– Widzimy, że więcej pracy włożono w wymyślanie przebrań. Wiadomo już było, w jaki sposób się do tego przygotować – dodaje naczelnik Wydziału Polityki Rodzinnej Urzędu Miasta Gdyni.

Autorzy słupków mówili, że robili projekty, w realizacji których dzieci bardzo aktywnie pracowały z rodzicami.



Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta - Antoine De Saint-Exupery

Wystarczy wybrać dowolny słupek. Każda rodzina czy grupa może wybrać dla siebie ile tylko zechce słupków, które ubierze w uszyte na miarę ubranka. Gdynia Rodzinna sugeruje, by celować w te blisko placu Kaszubskiego. Każde słupkowe ubranko jest zawsze lepiej widoczne od strony chodnika. Przechodniom łatwiej je podziwiać w czasie spacerów. Można też nadawać słupkom imiona - Gdynia Rodzinna podpowiada, że to ważne zadanie.

Dzieci są skrzydłami człowieka - przysłowie arabskie

– Zaproście swoje rodziny, przyjaciół, sąsiadów! Nie zapomnijcie zrobić zdjęcia, podpisać imieniem Waszego słupka. Pochwalcie się nim w wydarzeniu Gdynia Rodzinna na fb - zachęca portal.

Kiedy przebierają się Słupki?

Od 29 do 31 maja (niedziela-wtorek). To 3 dni przeznaczone na to, by idealnie dopasować ubranie do swojego słupka. Chodzi o to, aby był elegancki i gotowy na 1 czerwca i mógł prawdziwie zabłysnąć od rana w Dniu Dziecka.

Bajkowe Słupki cieszą oczy

Od 1 do 5 czerwca Gdynia Rodzinna zaprasza na spacer wśród słupków -przebierańców. Na placu Kaszubskim i na ulicy Świętojańskiej będzie można podziwiać z bliska ten niezwykły pokaz słupkowej mody.

Na koniec akcji uszyte na pokaz ubranko można zdjąć ze słupka w niedzielę, 5 czerwca.

W poniedziałek rano, 6 czerwca miasto Gdynia posprząta te ubranka, które zostaną.

materiał powstał na podstawie portalu internetowego: gdyniarodzinna.pl, Gdynia.pl i FAKT Trójmiasto.