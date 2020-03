Dzień Kobiet na Młocinach

W najbliższą sobotę w Galerii Młociny wszystkie Panie będą miały okazję, by odwiedzić Strefę Health&Beauty i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Kobiet. 7 marca na placu eventowym bielańskiego centrum handlowego (poziom 0) w godzinach 10:00-20:00 czekać będzie mnóstwo niespodzianek od marek, które zdecydowały się wesprzeć inicjatywę. Firma Paris Optique przygotowała dla wszystkich obecnych bezpłatne badanie wzroku oraz komplet zniżek uprawniających do skorzystania z wyjątkowej oferty na okulary progresywne lub okulary do pracy przy komputerze. Na stanowisku perfumerii Douglas zainteresowane Panie będą miały okazję, by skorzystać z usługi darmowego makijażu oraz fryzury, a także uzyskać porady na temat kosmetyków do wizażu oraz odpowiedniej pielęgnacji. Marka Yves Rocher tego dnia zaoferuje bezpłatne badanie skóry, na podstawie którego zainteresowane otrzymają receptę z informacją o produktach idealnie dopasowanych do ich potrzeb. Na stanowisku Kontigo kobiety będą mogły porozmawiać na temat pielęgnacji skóry, dłoni oraz paznokci, a także zapoznać się z ofertą produktów marki. W Strefie Health&Beauty nie zabraknie także atrakcji dla miłośników modowych trendów. By dowiedzieć się o nich jeszcze więcej, zainteresowane będą mogły zasięgnąć porad stylistyki oraz influencerki Anity Klimczuk, która na podstawie sukienek z salonu Forever podpowie, w jaki sposób odpowiednio dobrać ubranie do swojej sylwetki, czego unikać, a co sprawdzi się najlepiej. Na deser po metamorfozach wszystkie Panie będą miały możliwość otrzymania darmowego zdjęcia od FotoLife Studio.

Badanie wzroku przeprowadzone przez specjalistów z salonu Paris Optique jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. By skorzystać z usług oferowanych przez Yves Rocher, Kontigo, Salon Sukien Forever oraz Fotolife w Strefie Health&Beauty wystarczy zrobić zakupy w jednym z salonów wyżej wymienionych marek znajdujących się w Galerii Młociny na minimalną kwotę 50 zł. By zaznać przyjemności oferowanych przez markę Douglas, wystarczy zrobić zakupy na dowolną kwotę w jednym z salonów marek: Douglas, Paris Optique, Forever Salon Sukien, Intimissimi, Calzedonia, Tous, Hego’s Milano.