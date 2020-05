Dzień Matki w Agora Bytom

Kulinarna podróż do Japonii, wspólny wypad na zakupy czy może klasyczne połączenie kwiatów i czekoladek? Oto kilka bytomskich pomysłów na prezent z okazji Dnia Matki.

– Kwiaty i piękne kompozycje kwiatowe na Dzień Mamy znajdziemy w Bukieciarni Renommé. Z kolei po czekoladki i praliny najlepiej zajrzeć do Karmello – podpowiada Hanna Petters, dyrektor Agory Bytom. – W naszej galerii znajdziemy wiele innych prezentów idealnych na Dzień Matki. Pomysłem może być także wspólnie spędzony czas w restauracji lub kawiarni – dodaje.

Granice są jeszcze zamknięte, więc do Kraju Kwitnącej Wiśni nie polecimy, ale nic straconego skoro w Agorze Bytom otwarta jest restauracja Gurin Sushi. Wspólny lunch lub kolacja z mamą to świetny pomysł na spędzenie tego wyjątkowego dnia. Gurin Sushi to miejsce, w którym nie brakuje smaków i atmosfery Japonii.

Innym pomysłem na spotkanie z mamą jest wizyta w kawiarni lub cukierni. – W Agorze Bytom działa już kilka miejsc, w których napijemy się aromatycznej kawy i zjemy smaczny deser. Zapraszamy między innymi do Carte d’Or Cafe, Cukierni Sowa i Kawiarni Pod Różą – zachęca Hanna Petters.

Podobnie jak bukiet z czekoladkami tak i biżuteria jest klasycznym i sprawdzonym prezentem, który spodoba się każdej mamie. Bransoletki, kolczyki, pierścionki, naszyjniki – w salonie SixSilver, prowadzonym przez śląskich jubilerów, czeka wiele inspiracji. Warto tam zajrzeć teraz, ponieważ w maju trwają promocje na biżuterię ze srebra.

Piątą propozycją, szczególnie atrakcyjną dla córek i mam, są wspólne zakupy. Po okresie, kiedy kupowaliśmy tylko online, znów można wybrać się do sklepów stacjonarnych. W Agorze Bytom działa już większość salonów z ubraniami, torebkami i butami. Coś letniego z nowej kolekcji Orsay, elegancka torebka z Ochnik, a może coś z kolekcji piosenkarki Rity Ory przygotowanej dla Deichmann?

– Którąkolwiek z naszych propozycji wybiorą bytomianie, jedno jest pewne – to będzie udany Dzień Mamy w Agorze Bytom. Pamiętajmy tylko o podstawowych zasadach bezpiecznych zakupów i wizyt w lokalach gastronomicznych – podsumowuje Hanna Petters.