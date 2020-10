Eko inicjatywy w Wola Parku

Warszawski Wola Park kontynuuje działania z cyklu „Mamy zielone pojęcie”, jednak ze względu na pandemię COVID-19 zielone inicjatywy są realizowane w zmienionej formie. Na klientów centrum handlowego czeka instalacja „Pająki miejskie” przygotowana z odzyskanych 150 000 słomek, a także 4 witryny sklepowe z ekologicznymi ciekawostkami. W ten sposób Wola Park zachęca warszawiaków do dbania o środowisko oraz życia w duchu idei zero waste. Inicjatywy są realizowane z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.

Celem cyklu „Mamy zielone pojęcie” jest popularyzowanie eko nawyków oraz zachęcanie do dbania o planetę. Dotychczas głównym punktem akcji były warsztaty organizowane na terenie centrum handlowego. Obecnie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zainteresowanych inicjatywą, Wola Park zmienił formułę działania. Od października odbiorcy mogą obejrzeć wystawę inspirowaną polską sztuką ludową oraz specjalnie przygotowane witryny.

– Dbanie o środowisko oraz zachęcanie do tego naszych sąsiadów to jeden z priorytetów Wola Parku. Po raz kolejny chcemy zaprosić warszawiaków do udziału w cyklu „Mamy zielone pojęcie” oraz pokazywać im, jakie drobne zmiany mogą wprowadzić, aby przyczynić się do poprawy kondycji naszej planety. Zważając na obecną sytuację, szukaliśmy rozwiązań, które umożliwią nam kontynuowanie cyklu, ale przede wszystkim będą bezpieczne dla uczestników. Wierzymy, że zmieniona forma działań także odniesie oczekiwanie efekty oraz spotka się z zainteresowaniem warszawiaków – mówi Kamila Popławska-Bernatowicz, Customer Experience Leader Wola Parku.

Eko sztuka

Główną atrakcją przygotowaną w ramach cyklu jest instalacja „Pająki miejskie”. Składa się na nią 14 potężnych lampionów-pająków, które zaprojektowały i wykonały Patka Smirnow i Karina Królak. Do stworzenia montażu artystki wykorzystały 150 000 słomek pochodzących z odpadów. Projekt nawiązuje do polskiej sztuki ludowej – przed laty pająki były wieszane w domach z okazji nadchodzących świąt. Ozdoby miały przynosić szczęście i dobrobyt domownikom. Instalację można obejrzeć do połowy listopada na placu przy sklepach C&A oraz KappAhl.

Wielkie małe zmiany

W październiku w czterech miejscach w Wola Parku pojawiły się także specjalnie przygotowane witryny z informacjami z zakresu ekologii. Fakty mają zachęcać klientów do zmiany codziennej rutyny, np. do wybierania prysznica zamiast kąpieli czy ograniczenia spożywania mięsa. Oprócz motywacyjnych haseł na witrynach są przytoczone fakty, które przemawiają do wyobraźni odbiorców.

„Mamy zielone pojęcie” to autorska inicjatywa Wola Parku, którą centrum handlowe prowadzi cyklicznie od 3 lat.