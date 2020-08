Eksperci prognozują losy branży fashion i beauty w dobie post-COVID

Prognoza została przygotowana w oparciu o rozmowy z ekspertami z wielu obszarów ogólnie pojętego sektora lifestyle, którzy patrzą na przyszłość z rożnych perspektyw. E-book przygotowany przez agencję Aliganza pozwala poznać opinie m.in.: Anny Jurgaś, wieloletniej redaktorki naczelnej „Glamour”, Katarzyny Sokołowskiej – znanej i cenionej reżyserki pokazów mody, Magdy Domaciuk – Communication Manager w H&M, Tomasza Czarneckiego – CEO marki Local Heroes, czy współzałożycielki marki YOPE, Karoliny Kuklińskiej-Kosowicz.

Tematyka dotyka zarówno przyszłości marek w szeroko rozumianej branży fashion, jak i ich działań komunikacyjnych oraz strategicznych po przejściu pandemii koronawirusa. Projekt powstał po to, by obecnym na rynku markom pomóc poznać opinie ekspertów dotyczące zmian zachodzących obecnie w branży. Jakie działania warto wdrożyć natychmiast, z czym można się wstrzymać, a na co szczególnie uważać? Jaki będzie konsument przyszłości? Jak budować dziś silną markę?

Wśród ekspertów biorących udział w projekcie znaleźli się: Anna Jurgaś, Katarzyna Sokołowska, Tomasz Czarnecki (Local Heroes), Karolina Kuklińska-Kosowicz (YOPE), Urszula Wiszowata (Fashionbiznes.pl), Rafał Gruszkiewicz (Reserved), Magdalena Domaciuk (H&M), dr inż. Marzanna Lesiakowska-Jabłońska (VIAMODA), Julia Izmałkowa (IZMAŁKOWA), Kasia Gola (GeekGoesChic.Co), Michał Michalski (newonce.media), duet MMC – Ilona Majer i Rafał Michalak, Kara Becker (dziennikarka), Maja Chitro (dziennikarka mody i kultury).

Ebooka można otrzymać za darmo zapisując się do newslettera na stronie Aliganzy.