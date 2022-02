Eobuwie.pl z niezwykłą akcją dla WOŚP

Historia Józefa Kani stała się głośna w ubiegłym roku. Prowadzenie zakładu szewskiego powstałego ponad 50 lat temu, z powodu pandemii stanęło pod znakiem zapytania - pan Józef miał coraz mniej pracy, coraz mniej zleceń, a co za tym idzie coraz mniej środków na utrzymanie swojego zakładu. Jego los poruszył tysiące internautów. W pomoc zaangażowały się również marki, m.in. eobuwie.pl. W tym roku firma, chcąc kontynuować pomoc mistrzowi szewskiemu z Torunia, a jednocześnie pozwolić mu na kontynuowanie działalności, odkupiła od niego 11 par ręcznie robionych, skórzanych butów i przekazała je na aukcję WOŚP.

- Kierowana przez Jurka Owsiaka Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to symbol akcji charytatywnych w Polsce. Jako eobuwie.pl jesteśmy dumni, że i tym razem możemy dołożyć swoją cegiełkę do tej wspaniałej inicjatywy, która jednoczy miliony Polaków. Zależało nam na działaniu dwustronnym. Przekazując swoje wsparcie WOŚP, możemy także pomóc panu Józefowi, którego poznaliśmy w zeszłym roku – mówi Kalina Stawiarz, Head of Corporate & eobuwie.pl Brand PR w MODIVO S.A. – To jedna z kilku inicjatyw, jaką zaplanowaliśmy w tym roku, ale wyjątkowa, bo w najprostszy sposób pokazuje, że dobro wraca. Rok temu pan Józef potrzebował pomocy w związku z malejącą liczbą zamówień. Dzisiaj łączymy siły, odkupując od niego unikatowe rękodzieła, by pomóc innym potrzebującym - dodaje.