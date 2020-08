Europejski Kongres Gospodarczy już po raz 12. w Katowicach. Trwa rejestracja

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących. Jego debaty koncentrują się wokół kwestii najistotniejszych dla rozwoju Europy – rozpatrywanych w lokalnym i globalnym kontekście. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się przedstawiciele świata polityki, biznesu nauki i samorządów, by podyskutować o szybko zmieniającej się sytuacji w gospodarce, ale i wyzwaniach długoterminowych, takich jak np. Zielony Ład czy cyfryzacja gospodarki.

– Misja kongresu, w szczególnych okolicznościach 12. edycji, nabiera jeszcze większego znaczenia. Od zawsze ideą przewodnią kongresu było poruszanie w gronie decyzyjnych osób kluczowych dla gospodarki tematów, ważnych tu i teraz. W Katowicach dyskutujemy o trendach,

które będą kształtować gospodarkę w dalszej perspektywie. Wrześniowy kongres będzie pierwszym takim spotkaniem w tym roku, stwarzającym możliwość rozmów, analiz i tworzenia planów w gronie polityków, samorządowców i biznesu – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i European Tech and Start-up Days. – Europejski Kongres Gospodarczy i European Tech and Start-up Days odbędą się stacjonarnie i równocześnie będą transmitowane online. Formuła hybrydowa, którą przyjęliśmy, to wyjście w kierunku uczestników i panelistów, którzy chcą się spotkać, przyjadą do Katowic, ale również tych, którzy chcą uczestniczyć w debatach zdalnie – dodaje.



W programie trzydniowego wydarzenia znajdujemy treści o kluczowym znaczeniu dla przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. Jak będzie wyglądał świat po pandemii? Jakie jest stanowisko Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań, jakie cele i narzędzia będą zastosowane w celu kompleksowej odbudowy gospodarki? Jakie są priorytety unijnej polityki do roku 2024? Jak działać w realiach kryzysu? Jakie będą skutki przyspieszenia procesu cyfryzacji? Co dalej z transformacją energetyki? Jak zmieni się rynek pracy? To kolejne z tematów, które rozwijanie będą podczas wrześniowego spotkania.

Główne nurty tematyczne XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: Europa przyszłości, Zielony Ład, walka z recesją, transformacja energetyki i gospodarka ery cyfrowej. Trzy dni wrześniowych debat zgrupowane zostaną w bloki tematyczne takie jak: cyfryzacja, nowe technologie, energia i klimat, rozwój i środowisko, międzynarodowa współpraca gospodarcza, transport

i mobilność, przemysł, miasto rynek nieruchomości, edukacja i rynek pracy, inwestycje, zarządzanie, przemysł spożywczy, rynek i marketing, finanse, społeczeństwo – ekonomia, ochrona zdrowia.

