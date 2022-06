Fabryka Norblina otwiera kolejne lokale gastronomiczne i uruchamia muzyczną scenę

Bocca Ristorante & Pizzeria i SOUL on the grill - to nowe lokale w warszawskiej przestrzeni Fabryka Norblina. Docelowo na klientów czekać ma tu aż 37 punktów gastronomicznych.

Całkowita powierzchnia poświęcona kulinariom zajmuje już ponad 10 tys. mkw.

Łącznie funkcjonować tu będzie 37 konceptów gastronomicznych. Obecnie działa ich 31, w czerwcu dołączą kolejne dwa, a pozostałe cztery, na które są już podpisane umowy najmu, otworzą się dla gości w III i IV kwartale br.

Dodatkowo na sezon wiosenno-letni Fabryka Norblina wypełniła się ogródkami, w których do dyspozycji gości jest niemal 500 miejsc.

Wystartowała także muzyczna scena letnia, na której do połowy września odbędzie się ponad 100 koncertów.

Gastronomiczna oferta Fabryki Norblina poszerzyła się o nowe restauracje. Do najemców kompleksu dołączyły Bocca Ristorante & Pizzeria z włoską kuchnią i pizzą neapolitańską wyrabianą według tradycyjnych receptur oraz SOUL on the grill – serwujący amerykański comfort food m.in. burgery, żeberka czy steki prosto z grilla.

W pierwszych dniach czerwca działalność rozpoczęła restauracja Paradiso z kuchnią międzynarodową, a już za kilka dni swoje podwoje w jednym z historycznych budynków otworzy legendarny warszawski tex-mex - Blue Cactus. W najbliższych tygodniach ofertę urozmaicą także Dary Natury – Pijalnia Ziół oraz lodziarnia Good Lood. Łącznie z nowymi konceptami powierzchnia gastronomiczna obiektu wyniesie ponad 10 000 mkw., co czyni ją największą tego typu strefą w Polsce.

W Food Town - największym warszawskim food hallu zlokalizowanym w pięciu historycznych halach (3,5 tys. mkw.) funkcjonują 24 koncepty gastronomiczne, w których klienci mogą wybierać z rozmaitych propozycji kuchni z całego świata.

Fabryka Norblina przyciąga latem. Fot. mat. pras.

Działają tam również cztery tematyczne bary z 50-osobowym zespołem barmańskim prowadzonym przez cocktail art directora Adama Grądziela oraz szefa barów Tomasza Małka - zwycięzcę 66 konkursów barmańskich na całym świecie, 4-krotnego Mistrza Roadhouse World Final oraz 4-krotnego zwycięzcę międzynarodowej ligi flair WFA Grand Slam.

W Piano Barze obok doskonałych drinków serwowane są tapasy, sałatki czy dania główne, a od wtorku do piątku także lunche.

Z kolei w zabytkowej oficynie willi Franciszka Ryxa znajduje się jedyny w Warszawie lokal Wiśniewski z nalewkami własnego wyrobu oraz multitap bar z piwem kraftowym - UWAGA Piwo.

W Bistro BioBazar dla wielbicieli kuchni sezonowej śniadania oraz lunche bazujące na świeżych produktach prosto od wystawców ekologicznego targu powstają pod okiem szefa kuchni – Michała Toczyłowskiego.

Scena Letnia Fabryki Norblina

W związku z sezonem ogródkowym na terenie kompleksu pojawiło się także dodatkowych niemal 500 miejsc dla gości poszczególnych barów i restauracji znajdujących się w historycznych budynkach kompleksu. Wystartowała również Letnia Scena Fabryki Norblina. W każdy weekend do połowy września w uliczkach Fabryki Norblina rozbrzmiewać będzie muzyka na żywo, wykonywana przez artystów reprezentujących najrozmaitsze gatunki muzyczne.

Fabryka Norblina przyciąga letnim ogródkiem. Fot. mat. pras.

To kolejna inicjatywa Fundacji Fabryki Norblina, mająca na celu wsparcie młodych talentów. Łącznie, w ramach cyklu pod hasłem „Make Music Not War” odbędzie się ponad 100 koncertów. Wśród muzyków znajdują się laureaci konkursów mający na koncie liczne występy czy uczestnictwo w programach muzycznych np. The Voice of Poland, a także absolwenci najlepszych polskich uczelni muzycznych takich jak Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina czy Akademia Muzyczna w Katowicach.