Fani ekochoinek w Galerii nad Jeziorem

Rok rocznie w grudniu stajemy przed tym samym dylematem – jakie drzewko wybrać? Pięknie, indywidualne dekoracje zdobią każde wnętrze tworząc wyjątkowy, magiczny, świąteczny klimat. Aby nie mieć problemu, co zrobić z choinką po świętach, warto wybrać drzewko z korzeniami. Postawcie na ekochoinkę w doniczce! Możecie zasadzić ją później w ogrodzie lub… przekazać do Galerii nad Jeziorem.

- Co roku tysiące choinek ląduje na śmietniku. Nie możemy przejść obok tego obojętnie. Nasza akcja przede wszystkim, ma zachęcić naszych Klientów, by wybierali choinki w doniczkach. Dzięki temu możemy dać im drugie życie, a to niezwykle istotne – mówi Paulina Ostrowska, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.

Bądźcie eko, to naprawdę proste. Wystarczą trzy kroki. Krok pierwszy - wybierzcie choinkę w doniczce, koniecznie z korzeniami. Najlepiej wybierać drzewka, które od sadzonki hodowane były w donicy. Dzięki temu, macie pewność, że korzenie nie zostały uszkodzone przy przesadzaniu.

Krok drugi – odpowiednia pielęgnacja. Kupiliście już piękne, zielone, pachnące drzewko, co dalej? Zanim wniesiecie je do domu postawcie je w chłodnym, nienasłonecznionym miejscu. Musi się zaaklimatyzować. Znajdźcie w mieszkaniu idealne miejsce, w którym nikt nie będzie jej trącał. Oczywiście z dala od kaloryfera. I koniecznie pamiętajcie o regularnym podlewaniu. Choinki nie powinno trzymać się w mieszkaniu dłużej niż 10 dni. Po okresie świąteczno-noworocznym przenieście ją w chłodne miejsce. Nie wybierajcie od razu balkonu, Wasze drzewko przeżyłoby szok termiczny. Dopiero po kilku dniach możecie wynieść je na dwór, upewnijcie się jednak, że nie panuje tam mróz. Gdy temperatura spadnie poniżej 0°C koniecznie owińcie donicę styropianem lub słomianą matą.

Krok trzeci - przekażcie choinkę do Bricomarche w Galerii nad Jeziorem. W dniach 7-12 stycznia w godzinach otwarcia sklepu będziemy odbierać Wasze drzewka, a następnie przekażemy je do Wydziału Gospodarki Komunalnej w Koninie, który przesadzi je, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą.