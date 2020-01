Finał WOŚP w Blue City

W sobotę 11 stycznia w Blue City zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już od godziny 10:00 na scenie w centrum odbywać się będą koncerty i pokazy taneczne przeplatane licytacjami na rzecz fundacji Jurka Owsiaka. Na tę okazję Blue City przygotowało ekologiczne torby na zakupy. Część z nich trafi do darczyńców jako opakowanie na wylicytowane przedmioty, a część będzie rozdawana jako nagrody za wrzucenie datków do puszek.

Blue City wraz z Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota” po raz kolejny organizuje finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sobotę 11 stycznia od godziny 10 do 19 na scenie w Blue City odbywać się będą koncerty i występy taneczne, czyli zabawa, jakiej można się spodziewać tylko na Finale WOŚP. Wystąpią m.in. Majka Jeżowska, Ula Zubek i Piotr Zubek, Warm Heart Band Magdalena Kverneland, The Streeters, Szkoła stepowania Anuli Kołakowskiej, Szkołą tańca Riviera oraz zespoły dziecięce.

Ale WOŚP w Blue City to przede wszystkim okazja, by przyłączyć się do niezwykłej akcji charytatywnej. Podczas sobotniego wydarzenia najważniejsze będą licytacje przedmiotów przekazanych Orkiestrze przez osoby prywatne i publiczne. Będzie można również wesprzeć WOŚP poprzez nabycie niepowtarzalnych prac plastycznych dzieci z ochockich szkół oraz wrzucenie datku do puszek dzielnych wolontariuszy. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane WOŚP. W tym roku celem zbiórki jest zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Finały WOŚP są organizowane w Blue City już od sześciu lat. Centrum handlowe finansuje przygotowanie sceny, na której odbywają się koncerty i licytacje, nagłośnienie, udostępnia pomieszczenia na garderoby, otacza ochroną wolontariuszy i zachęca najemców i klientów do zaangażowania się w zbiórkę pieniędzy. Natomiast w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota” przez wiele tygodni przed finałem trwają prace związane z całą organizacją pracy sztabu Orkiestry, zapisami wolontariuszy, zapewnieniem występów artystycznych, ułożeniem atrakcyjnego programu dla klientów.