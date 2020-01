Finał WOŚP w Galerii nad Jeziorem

mat.pras.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 08 sty 2020 16:06

Już w najbliższą niedzielę kolejny, 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wyjątkowy dzień, który jednoczy i mobilizuje do wspólnego pomagania miliony Polaków. Do tej pory, na tydzień przed Wielkim Finałem na koncie Fundacji widnieje już 5 077 063 zł. Koniński sztab, w którym w tym roku kwestować będzie ponad 700 wolontariuszy po raz kolejny zagra w Galerii nad Jeziorem.