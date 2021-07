Fitness w Westfield Arkadia

W najbliższy wtorek – 13 lipca o godz. 18:00 rozpocznie się cykl spotkań „Zajęcia fitness na trawie”. Będzie to doskonała okazja, aby zmierzyć się z treningiem funkcjonalnym, który poprowadzi Marcin Rybak – zdobywca tytułu Trener Roku 2018 oraz trener współpracujący z m.in. AKTYWNĄ WARSZAWĄ.

Wakacyjna pogoda sprzyja podejmowaniu aktywności na świeżym powietrzu, dlatego miejscem spotkań w ramach cyklu „Zajęcia fitness na trawie” będą tereny zielone przed głównym wejściem do Westfield Arkadia. W najbliższy wtorek (13.07) Marcin Rybak przeprowadzi trening funkcjonalny. To rodzaj intensywnych ćwiczeń, których celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni bez rozbudowywania masy mięśniowej. Polega na imitowaniu ruchów, które wykonujemy na co dzień przy zwykłych czynnościach, ale w szybszym tempie i z wieloma powtórzeniami. Kolejną propozycją są treningi prowadzone przez trenerów z siłowni Zdrofit, które będą odbywać się cyklicznie w czwartki i w niedziele - bodybalance oraz full body workout.

20 lipca zapraszamy na trening z Hanną Nejfeld, biegaczką ultra, 3. kobietą w światowym rankingu wszech czasów biegów na bieżni. Zarażająca dobrą energią Hania pokaże proste ćwiczenia, które jesteśmy w stanie wykonywać w domu, podczas urlopu, przed treningiem biegowym.

Nie lada gratką dla wszystkich biegaczy będzie trening biegowy z Piotrem Strzeleckim, który wyjątkowo odbędzie się w sobotę 31 lipca o godz. 10.00. W trakcie tych zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak należy przygotować się do biegu i w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić rozgrzewkę. Kulminacją treningu będzie wspólny obieg trasy 30. Biegu Powstania Warszawskiego, który jest organizowany przez AKTYWNĄ WARSZAWĘ w sobotni wieczór, 7 sierpnia.

Wszystkie treningi będą miały charakter otwarty – wstęp jest wolny i nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Zajęcia odbywać się będą na zewnętrznym, zielonym terenie Westfield Arkadia.