Foodtrucki nadjeżdżają do Galerii nad Jeziorem

Zlot Foodtrucków w Koninie to znakomita okazja, by spróbować różnorodnych dań, deserów i napojów bez wyjeżdżania z kraju. Mobilne restauracje dają możliwość smakowania wśród wielu kuchni w jednym miejscu, dlatego jest to zdecydowanie najbardziej lubiany festiwal wygłodniałych fanów street foodu w Koninie. Obok takiego wydarzenia nie można przejść obojętnie!

Udział w Zlocie Foodtrucków może być świetnym pomysłem na spędzenie czasu wolnego w gronie przyjaciół i rodziny. Street food nie jest już synonimem bylejakości i śmieciowego jedzenia, wręcz przeciwnie. Dzisiaj to niejako część kultury danego kraju, która rokrocznie skupia wokół siebie nowych miłośników. Galeria nad Jeziorem serdecznie zaprasza na wspólną, kulinarną podróż dookoła świata. Zapowiadają się trzy dni pełne niecodziennych doznań smakowych.

Dodatkowo najmłodsi uczestnicy Zlotu w piątek i sobotę będą mogli rozładować pokłady energii korzystając z dmuchanego robotycznego placu zabaw. Dobra zabawa gwarantowana.

- Mówi się, że nie ma bardziej szczerej miłości, niż miłość do jedzenia - coś w tym jest. Każdy Zlot Foodtrucków w naszej Galerii cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem mieszkańców Konina i okolic. Decyzja o kolejnej edycji była więc dla nas formalnością. Smaczne jedzenie, wyjątkowy klimat, relaks na świeżym powietrzu – to coś, co przyciąga. Mamy nadzieję, że wszyscy klienci miło spędzą tutaj czas i rozsmakują się w międzynarodowej kuchni – mówi Anna Frydrysiak, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.