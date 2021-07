Forum Koszalin rusza z niezwykłą akcją

Zapisy rozpoczną się już w najbliższą sobotę (3 lipca). Kampania odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Koszalina – Piotra Jedlińskiego.

Koszalin jest miastem przyjaznym rowerzystom i ma jedną z najlepiej rozwiniętych infrastruktur rowerowych w Polsce. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści chętnie z tego korzystają. Wychodząc im naprzeciw, Forum Koszalin opracowało innowacyjną aplikację mobilną „Rowery na Forum”. Użytkownicy mogą wpisać dystans z punktu A do punktu B, a aplikacja wyznaczy im najlepszą trasę z uwzględnieniem różnych rodzajów szlaków i typów rowerów. W zależności od tego, czy wybrany zostanie rower turystyczny, miejski czy terenowy, użytkownik zobaczy odpowiednią trasę rowerową wraz z opcją nawigowania. Następnie może ją zapisać, by w każdej chwili móc do niej wrócić. Rowerzyści w aplikacji znajdą także 10 tras, opracowanych we współpracy z koszalińskim rowerzystą Piotrem Saweczką, z różnym dystansem i czasem do pokonania oraz zaznaczonymi miejscami wartymi odwiedzenia. To właśnie te trasy będą odkrywane podczas wycieczek rowerowych z przewodnikiem.

Pierwsza wycieczka z cyklu odbędzie się 10 lipca od godz. 9:00 i obejmie trasę 10 – dla fanów przyrody. Rowerowe spotkania będą organizowane co dwa tygodnie przez cały lipiec, sierpień i wrzesień. Grupy będą liczyć 10 osób, a zapisów będzie można dokonywać już od 3 lipca przez formularz na stronie internetowej. Informacje o zapisach na kolejne wycieczki będą regularnie pojawiać się na facebookowym profilu Forum Koszalin. Cykl wycieczek z przewodnikiem poprowadzi Paweł Pytaszyński – rowerzysta, prowadzący bloga pedałuję.pl.

- Wakacyjny cykl wycieczek z przewodnikiem jest kolejnym etapem naszej kampanii #RoweryNaForum. W jej ramach przeprowadziliśmy już akcję charytatywną na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie z licznym udziałem koszalinian. Wprowadziliśmy również w naszym Centrum szereg udogodnień: klienci mogą pozostawiać swoje jednoślady na nowoczesnym parkingu rowerowym tuż przy wejściu głównym, a także skorzystać z bezpłatnej stacji serwisowej. Jestem pewna, że wycieczki rowerowe spotkają się z równie dużym entuzjazmem mieszkańców – mówi Urszula Lipińska, dyrektor Forum Koszalin.

Pomysłodawcą i organizatorem kampanii #RoweryNaForum jest Forum Koszalin. Kampania została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Koszalina.