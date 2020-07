Forum Koszalin rusza z wakacyjną akcją

Hawajski klimat z pewnością udzieli się odwiedzającym koszalińskie centrum handlowe w dniach 20.07-08.08.

Wygrywaj flamingi

1200 flamingów – tyle nagród gwarantowanych czeka na klientów Forum Koszalin, którzy w czasie trwania akcji zrobią zakupy za min. 300 zł. Wystarczy zbierać i rejestrować paragony w punkcie obsługi promocji. Oprócz dmuchanych flamingów w różnych rozmiarach, nagrodami gwarantowanymi są karty podarunkowe. Ale to nie wszystko! Nagrodą główną jest: pływająca wyspa w postaci flaminga w rozmiarze XXL – dla całej rodziny! Warto o nią powalczyć, bo taki dmuchaniec zrobi prawdziwą furorę wśród plażowiczów.

Baw się na wielkim, różowym dmuchańcu

Koszalińskie centrum handlowe po raz kolejny zapewnia atrakcje mieszkańcom miasta i regionu. Na pasażach Forum pojawił się dmuchany flaming w rozmiarach XXL. Mogą bawić się na nim wszyscy odwiedzający. Dmuchaniec jest czynny w dniach 20.07-08.08, w godzinach funkcjonowania Centrum. Dodatkowo wszyscy klienci Forum mogą spotkać na pasażach pluszowego flaminga, który chętnie zapozuje z nimi do pamiątkowego zdjęcia. Odwiedzający zobaczą maskotkę codziennie od 15:00-19:00, a w soboty od 11:00-19:00. Korzystanie z atrakcji odbywa się przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarnych.

Flamingi opanują nadbałtyckie plaże

To nie koniec atrakcji, które przygotowało Forum Koszalin. Wakacje nad Bałtykiem to nie tylko plażowanie i kąpiele w morzu. Koszalińskie centrum handlowe zaprasza na plaże w: Sarbinowie, Mielnie i Dąbkach, gdzie obędą się pokazy sign spinningu, które uatrakcyjnią występy profesjonalnej drużyny cheerleaderek. Sign spinning to robienie ewolucji, trików, zwracanie na siebie uwagi ze znakiem, który ma około 180 cm wysokości, 40 cm szerokości i jest w kształcie strzałki. Plażowicze zobaczą także paradę różowych ptaków oraz JEEPA Wranglera, za którego kierownicą zasiądzie flaming.