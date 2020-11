Fundacja Globalworth wspiera Bank Żywności SOS w Warszawie

„Podaruj nam jedzenie na Godne Święta” – to nazwa akcji Banku Żywności SOS w Warszawie, której partnerem została Fundacja Globalworth. Jej celem jest zebranie środków i przygotowanie paczek z jedzeniem dla osób potrzebujących na Mazowszu. Przed tegorocznymi Świętami Bożego Narodzenia organizatorzy chcą przekazać 56 tysięcy paczek, bowiem wiedzą, że tyle ludzi na nie czeka.

W ramach partnerstwa Fundacja Globalworth przekazała środki Bankowi Żywności SOS w Warszawie, które zostaną wykorzystane na sfinansowanie działań online w ramach akcji „Podaruj nam jedzenie na Godne Święta”. Kampania rusza w Internecie 23 listopada.

Organizatorzy akcji podkreślają, że tylko na Mazowszu jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które w grudniu przeżywają trudne chwilę martwiąc się za co kupią jedzenie na wigilijny stół. Wiele z nich stara się odkładać chociaż niewielkie sumy, ale potem nie stać ich na zapłacenie rachunków. Dzięki paczkom z Banku Żywności będą spokojni, że mają w Święta co jeść.

- W tym roku do grupy 56 tysięcy osób, które wspieramy dołączyło 2 tysiące nowych potrzebujących. Dla nich te Święta będą szczególnie trudne. Być może pierwszy raz w życiu nie będą mogli przygotować Świąt dla swojej rodziny. A wiele osób spędzi te święta samotnie, bez rodzin. Pragniemy aby nie martwili się o to z czego przygotują wigilijne i świąteczne potrawy. Chcemy przekazać im godną pomoc, bo dla nas żywność to godność - mówi Magdalena Krajewska, prezeska Fundacji.

Aby akcja się udała potrzebna jest skuteczna kampania, która sprawi, że znajdą się dobrzy ludzie, którzy wpłacą darowiznę (od 29 zł na paczkę dla jednej osoby). Z pomocą przychodzi Fundacja Globalworth, która na sfinansowanie kampanii internetowej przekazała blisko 15 tysięcy euro.

- Misją naszej fundacji jest rozwój projektów w trzech głównych obszarach: ludzie, miejsca i technologie. Akcja Banku Żywności SOS w Warszawie jest dla nas bardzo cennym projektem, w którym widać troskę o ludzi, dlatego zdecydowaliśmy się na wsparcie kampanii, która sprawi, że akcja dotrze do szerokiego grona odbiorców chcących podzielić się środkami na paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących - mówi Georgiana Iliescu, Executive Director Globalworth Foundation.

W ramach akcji „Podaruj nam jedzenie na Godne Święta” w supermarkecie Eurospar w Hali Koszyki przeprowadzona zostanie dodatkowa zbiórka żywności.