Galeria Gniezno rozda tyty

Co zrobić aby otrzymać róg obfitości? Wystarczy, że w dniach 3-4 września zrobicie zakupy na kwotę minimum 100 zł (min. 50 zł wydane w Galerii) i zarejestrujecie paragon w punkcie obsługi akcji. W tytach znajdziecie m.in.: kredki, pisaki, farby, bloki i długopisy, bez których ani rusz w nowym roku szkolnym.

- Wakacje powoli dobiegają końca, dlatego postanowiliśmy umilić naszym najmłodszym Klientom powrót do szkoły obdarowując ich wyjątkowymi tytami. Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, a do tego potrzeba odpowiednich przyborów szkolnych. Jesteśmy przekonani, że nasze tyty z pewnością wywołają uśmiech wszystkich uczniów, którzy nie mogą doczekać się powrotu do szkoły – mówi Paulina Ostrowska, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria Gniezno.