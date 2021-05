Galeria Młociny będzie świętować przez dwa tygodnie

Galeria Młociny obchodzi drugie urodziny.

Z tej okazji dla mieszkańców Warszawy i nie tylko przygotowano specjalną strefę urodzinową pełną niesamowitych atrakcji.

Warsztaty z Fundacją Jestem Mamą, dmuchane zamki dla najmłodszych uczestników, boisko do koszykówki, konkursy z nagrodami, a także niezwykła karuzela nawiązująca do historii dzielnicy Bielany to zaledwie nieliczne z zaplanowanych niespodzianek.

Wielkie Otwarcie Galerii Młociny, które odbyło się 23 maja 2019 roku, niewątpliwie okazało się wydarzeniem, na które z niecierpliwością oczekiwali mieszkańcy stolicy. Przedsięwzięcie trwało aż cztery dni, podczas których zaplanowano mnóstwo niespodzianek dla klientów, którzy tłumnie przybyli zobaczyć najnowocześniejszy obiekt handlowy w Warszawie

#UrodzinoweMiasteczko

. Od tamtego czasu Bielany stały się prawdziwą mekką zakupową i rozkochały w sobie warszawskich trendsetterów. Zachwytu nie kryli również miłośnicy kulinariów, gdyż wyjątkowa strefa gastronomiczna Spotkania i Dania znajdująca się w obiekcie mieści aż kilkadziesiąt restauracji oferujących smaki z przeróżnych zakątków globu, a także wspaniały taras, na którym regularnie odbywają się liczne aktywności. Dziś Galeria Młociny, która z obiektu handlowego przerodziła się w miejsce życia społecznego, zaprasza mieszkańców Warszawy do wspólnego świętowania! Nie da się ukryć, okazja jest naprawdę wyjątkowa, gdyż centrum handlowe obchodzi swoje drugie urodziny. W związku z tym przed obiektem zbudowano niezwykłe miasteczko, w którym naprawdę nie sposób się nudzić, a zaplanowane atrakcje przyprawią o zawrót głowy zarówno osoby starsze, jak i nasze najmłodsze pociechy.

Karuzela na Bielanach co niedziela

O słynnej, bielańskiej karuzeli słyszeli niemalże wszyscy mieszkańcy zielonej dzielnicy Warszawy. W XVII wieku stała się ona znakiem rozpoznawczym Bielan i niezwykłym miejscem spotkań, do którego tłumnie przybywali Warszawiacy ze wszystkich stron miasta. W jednym ze swoich utworów śpiewała o niej nawet Maria Koterbska-Frankl znana z utworów takich jak „Augustowskie noce”, „Serduszko puka w rytmie cza cza”, czy właśnie „Karuzela”. Galeria Młociny bardzo chętnie nawiązuje do historii swojej lokalizacji, a urodziny to wspaniała okazja, by to podkreślić. Od 21 maja do 1 czerwca od godziny 12:00 do 20:00 klienci będą mieli niezwykłą okazję, by odrobinę przenieść się w czasie i pokręcić się na obecnej w miasteczku karuzeli. By skorzystać z atrakcji, wystarczy jedynie okazać w Punkcie Info paragon na kwotę 50 złotych. Wyjątkowe wspomnienia? Gwarantowane!

Uciecha dla pociech

