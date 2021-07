Galeria Młociny gotowa na lato

Lato w rytmie Galerii Młociny to mnóstwo koncertów, występów na żywo, a także znani Dj’e oraz słynne, bielańskie potańcówki.

#MusicShow

Music Show to koncerty znanych artystów w wyjątkowej, akustycznej wersji. 27 sierpnia odwiedzających Galerię Młociny swoim głosem zachwyci Michał Szczygieł – finalista programu The Voice of Poland znany z przebojów takich jak „Nic tu po mnie”, „Spontan” i „Więcej”. Zaledwie dwudziestodwuletni muzyk pochwalić się już może statusem złotej oraz podwójnie, a także potrójnie platynowej płyty. 18 czerwca 2021 nakładem wytwórni Universal Music Polska ukazał się debiutancki album studyjny piosenkarza zatytułowany „Tak jak chcę”.

#MusicLounge

W piątkowe wieczory o godzinie 19:00 Galeria Młociny zaprasza mieszkańców Warszawy na Music Lounge, czyli muzyczne występy na żywo. Swoim wyjątkowym głosem zachwycać będą lokali artyści oraz uczestnicy programu The Voice of Poland, a już w najbliższy weekend usłyszymy Lenę Romul oraz Bartka Albera.

W przypadku złej pogody koncerty zostaną przeniesione do Hali Hutnik, czyli industrialnej strefy gastronomicznej znajdującej się na poziomie +2.

#WRytmachHouse

Również w soboty Galeria Młociny dostarczy odwiedzającym niezapomnianych wrażeń! Tym razem o muzyczne brzmienia zadbają znani z polskiej sceny klubowej Dj’e. W najbliższą sobotę swoją interpretację disco w rytmach house zaprezentuje Dj Mariano. Impreza pod gołym niebem na tarasie warszawskiego obiektu okaże się świetnym pomysłem na spędzanie wakacyjnego weekendu dla każdego! Występy odbywać się będą w godzinach 18:00-22:00, a umilą je koktajle, trunki oraz pyszne jedzenie oferowane przez lokale znajdujące się w strefie gastronomicznej Spotkania i Dania. Bogata oferta kulinarna sukcesywnie zachwyca miłośników smaków z przeróżnych zakątków globu! Włoska, tajska, meksykańska, hiszpańska, a może polska? Której kuchni spróbujesz tym razem?

#Potańcówki

O tym, ze niegdyś potańcówki stały się znakiem rozpoznawczym Bielan, nie trzeba nikomu przypominać! Nie bez kozery powstawały o tym piosenki, które potrafi zanucić niejeden mieszkaniec kraju. Galeria Młociny postanowiła reaktywować słynną, bielańską tradycję i zaprasza zainteresowanych na potańcówki na Dechach. W każdą środę o godzinie 19:00 o muzyczne brzmienia zadba Dj Wika, czyli Wirginia WIKA Szmyt. Ta nietuzinkowa osoba pochwalić się może tytułem najstarszej DJ-ki na świecie. Pierwsze wydarzenie z cyklu odbędzie się już 14 lipca.