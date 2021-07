Galeria Młociny otworzyła niezwykły ogród

Galeria Młociny to nie tylko miejsce handlu, ale przede wszystkim życia społecznego. Obiekt angażuje się w liczne inicjatywy, wspiera lokalną społeczność i regularnie pomaga tym, którzy najbardziej tego potrzebują. 7 lipca odbyło się oficjalne otwarcie ogrodu społecznościowego Fundacji Malwa, który został sfinansowany przez warszawskie centrum handlowe z pomocą agencji Performance Media. Podczas wydarzenia obecni byli założyciele i podopieczni fundacji, Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk wraz ze współpracownikami Urzędu Dzielnicy Bielany oraz przedstawiciele galerii.

Dyrektor Galerii Młociny – Kamila Kiersikowska, symbolicznie zasadziła jedno z zakupionych drzew, zapowiadając, że obiekt będzie regularnie uczestniczył w życiu dzielnicy, angażując się w pomoc potrzebującym.

– Społeczność to ludzie, otoczenie naszego centrum handlowego. Nie przechodzimy obojętnie wobec potrzeb sąsiadów i z ogromną radością wspieramy ich na tyle, ile możemy. Bardzo się cieszę, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę i wspólnymi siłami stworzyć przestrzeń, w której podopieczni fundacji będą wypoczywać i miło spędzać czas. Mam nadzieję, że to nie koniec naszej wspólnej przygody i że Fundacja Malwa będzie się nieustannie rozwijać. To miejsce niewątpliwie tworzą wspaniali ludzie, z sercem na dłoni – mówi Kamila Kiersikowska, dyrektor Galerii Młociny.

Ponadto Galeria Młociny przekazała 10 tysięcy złotych na zakup roślin i sadzonek dla Szkoły Podstawowej nr 369 znajdującej się przy ulicy Stanisława Przybyszewskiego. O nową, zazielenioną przestrzeń wokół swojego miejsca edukacji będą dbać uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli.

– Bardzo się cieszę, że wspólnymi siłami, przy dużym wsparciu ze strony Galerii Młociny, stworzyliśmy przyjazną przestrzeń dla podopiecznych Fundacji Malwa. Dla nich ten ogród jest dopiero zalążkiem kolejnych projektów społecznych. W ogrodzie społecznościowym planujemy jako urząd dzielnicy zorganizować warsztaty i zajęcia edukacyjne skierowane nie tylko do podopiecznych fundacji, ale również do całej lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że ogród stanie się przestrzenią do spotkań, współpracy i wymiany doświadczeń między wszystkimi mieszkańcami naszej dzielnicy – mówi Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.