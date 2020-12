Galeria Młociny przygotowuje się na święta

Grudniowa, przedświąteczna aura, zdobienie choinek, kolorowe światełka i dekoracje oraz magia zakupu prezentów okraszona wdzięcznym uśmiechem najbliższych, to dla wielu najbardziej magiczny czas w roku. Z tej okazji Galeria Młociny przygotowała dla odwiedzających całą masę atrakcji, które z pewnością umilą klientom zakupy. Jakie niespodzianki czekać będą na miłośników mody na warszawskich Bielanach?

#MłocinyRozgrzewają

Wszyscy ci, którzy na zakup świątecznych prezentów dla najbliższych wybiorą właśnie Galerię Młociny i okażą paragon na minimum 50 zł, już od 7 grudnia aż do wigilii będą mieli możliwość, by skorzystać z oferty centrum handlowego i zupełnie za darmo zapakować swoje upominki na stoisku znajdującym się na poziomie 0 (przy sklepie Oysho) czynnym od godziny 12:00 do 21:00. Kolorowe kokardki, złotka i sreberka z pewnością okażą się miłym akcentem pod choinką i wywołają uśmiech na twarzach obdarowanych!

A skoro już mówimy o słynnym, iglastym drzewku, które stało się jednym z najważniejszych, świątecznych symboli, na klientów Galerii Młociny od 11 do 13 grudnia czekać będzie kolejna niespodzianka! Po okazaniu maksymalnie dwóch paragonów na łączną kwotę nie mniejszą niż 150 zł odwiedzający otrzymają piękną, dorodną choinkę zupełnie za darmo! Należy się jednak śpieszyć, ponieważ ilość drzewek będzie ograniczona. Wszyscy ci, który nie zdążą odebrać swojej choinki, będą mogli z kolei skorzystać z pozostałych atrakcji.

Od 7 do 24 grudnia na klientów, którzy zrobią zakupy na maksymalnie trzech paragonach na kwotę nie mniejszą niż 300 zł, czekać będą bony podarunkowe o wartości 50 zł, vouchery do strefy gastronomicznej Spotkania i Dania oraz specjalne rabaty w wybranych lokalach. Wystarczy udać się do Punktu Konkursowego, okazać potwierdzenie zakupu i odebrać niespodzianki! Dodatkowo odwiedzający, którym zabraknie pomysłu na prezenty dla swoich przyjaciół, mogą udać się do Punktu Info i zakupić kartę podarunkową do obiektu, którą obdarowany będzie mógł wykorzystać w dowolnym sklepie centrum handlowego. Na koniec prawdziwy rarytas dla łowców ofert. Wybrane marki przygotowały dodatkowe rabaty, z których skorzystać będą mogli jedynie klienci Galerii Młociny.