Galeria Młociny świętuje pierwsze urodziny

Bielańskie centrum handlowe z okazji swoich pierwszych urodzin przygotowało dla klientów sportową atrakcję. Już od dzisiaj warszawiacy będą mieli okazję, by wziąć udział w konkursie organizowanym przez Galerię Młociny i wygrać wspaniałe nagrody. Zasady gry są niezwykle proste, a wśród niespodzianek przygotowanych dla zwycięzców znajdują się m.in. rowery, hulajnogi oraz rolki, czyli wszystko to, czego dusza zapragnie, by miło spędzić letni, wakacyjny czas w gronie najbliższych.

Aby wziąć udział w konkursie organizowanym przez Galerię Młociny, wystarczy zrobić zakupy w bielańskim centrum handlowym w dniach od 1 do 10 czerwca za minimum 100 zł (istnieje możliwość połączenia dwóch paragonów), a następnie zarejestrować dowody zakupu w pod adresem http://www.urodzinygaleriimlociny.pl/. Zabawa polega na tym, by w jak najkrótszym czasie poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań konkursowych. Każda osoba może zagrać aż trzy razy w ciągu jednego dnia, a łączenie do zdobycia jest aż 50 nagród dziennie! Prócz nagród sportowych w puli znajdują się karty podarunkowe do wykorzystania w Galerii.