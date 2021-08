Galeria Młociny szykuje atrakcje na koniec wakacji

#WarsztatyAktorskie

Już 20 sierpnia od godziny 16:00 do 20:00 w Galerii Młociny odbędą się warsztaty aktorskie! To wspaniała okazja, by dać się odrobinę ponieść emocjom i zaprezentować swoje umiejętności na (nie)wielkiej scenie! Ci, którzy z odgrywaniem ról nie mieli dotąd zbyt wiele wspólnego, absolutnie nie powinni martwić! Spotkanie będzie miało przyjemną i przystępną dla wszystkich formę, a mile widziane będą również osoby niemające doświadczenia ze scenariuszami. W warsztatach będą mogli wziąć udział zarówno starsi jak i młodsi, a poziom zajęć zostanie dobrany do wieku i zaawansowania uczestników. Celem spotkania jest pobudzenie kreatywności, a doświadczeni prowadzący postawią na ruch i emocje w prostej, niezobowiązującej formie.

#AktywneSoboty

Najbliższe soboty w Galerii Młociny pełne będą licznych atrakcji i niespodzianek przygotowanych z myślą o najmłodszych klientach i nie tylko. Tym razem centrum handlowe zaprasza dzieciaki na warsztaty realizowane w ramach współpracy z Fundacją Jestem Mamą. Spotkania odbędą się 21 oraz 28 sierpnia w godzinach 12:00-19:00 na placu przed wejściem głównym do centrum handlowego. O niezwykłą atmosferę zadbają doświadczeni animatorzy, którzy kolejny raz rozbawią do łez i rozkochają w sobie wszystkie dzieciaki. Z kolei ci, którzy mają ochotę, by spędzić weekend nieco aktywniej, będą mogli wybrać się na otwarty trening mini-tenisa organizowany wspólnie z klubem Hutnik Warszawa. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 21 sierpnia na tarasie galerii w godzinach 13:00-16:00. Od godziny 13:00 w Hali Hutnik o wyjątkową atmosferę zadba z kolei Dj DTL, który jak nikt rozrusza obecnych do wyselekcjonowanych, muzycznych brzmień! Tydzień później, czyli 29 sierpnia, w godzinach 13:00-16:00 odbędzie się trening mini-koszykówki organizowany wspólnie z fundacją Kasi Dulnik i Hutnikiem Warszawa. Od godziny 13:00 za konsolą w Hali Hutnik stanie natomiast niesamowity Dj Hektik.