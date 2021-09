Galeria Młociny szykuje kolejne eventy

#NiezapomnianyKoncert

W Galerii Młociny regularnie odbywają się liczne koncerty artystów znanych z programów telewizyjnych takich jak The Voice of Poland. Również w najbliższy weekend zainteresowani będą mieli okazję, by zasłuchać się w nieco innym, lecz równie bajecznym i inspirującym występie. Musicalowe Antidotum to przedsięwzięcie muzyczne, w którym młodzi artyści – uczniowie Warsztatowej Akademii Musicalowej, zaprezentują m.in. utwory z Broadwayowskich musicali takich jak: „Hamilton”, „Annie” czy „Matilda”. 18 września o godzinie 15:00 na scenie pojawią się inscenizacje muzycznych hitów takich jak „Show Must Go On”, jak również przedpremierowe prezentacje utworów z musicalu „Fair Play”, który już wkrótce obejrzeć będzie można w Teatrze WAM w Galerii Młociny (poziom +2).

Musicalowe Antidotum to bez wątpienia wymowne show pełne emocjonujących choreografii, znakomitych aranżacji wokalnych i barwnych kostiumów, które przeniesienie widzów w cudowny świat musicalu. Koncert poprowadzi Paweł Podgórski – aktor teatralno-musicalowy, pedagog, założyciel Warsztatowej Akademii Musicalowej, znany z takich produkcji jak „Grease”, „Koty” czy „Mamma Mia”. Odtwórca głównych ról m.in. w musicalach „Metro” i „Upiór w Operze”.

To jak miłośnicy muzycznych brzmień w wyjątkowym wydaniu? Najbliższe, sobotnie popołudnie zostało już zaplanowane?

#GarbusemPrzezŚwiat

Galeria Młociny doskonale wie, że powrót do szkoły często wiąże się dla najmłodszych z dużym stresem i licznymi, nowymi zobowiązaniami. By nieco osłodzić dzieciom nowe obowiązki, centrum handlowe przygotowało dla nich małą niespodziankę. Cóż to takiego? Doskonale znany mieszkańcom Bielan, niezawodny garbus, który po wakacyjnej przerwie ponownie wyruszy w drogę i zaskoczy najmniejszych przechodniów licznymi niespodziankami! Wśród nich słodkie upominki oraz vouchery o wartości 10 zł do strefy gastronomicznej Spotkania i Dania znajdującej się w Galerii Młociny na poziomie 2. Chętni będą również mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z ikonicznym, zabytkowym pojazdem.

Gdzie i kiedy rozglądać się za słynnym garbusem Galerii Młociny?

· 18.09, godziny 11:00-14:00 – Plac zabaw w Parku Żeromskiego (przy pl. Wilsona)

· 19.09, godziny 11:00-14:00 – Stawy Brustmana