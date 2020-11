Galeria Młociny wspiera Szpital Bielański

Pomocne Bielany to wyjątkowa inicjatywa stworzona przez Monikę Szadkowską, której celem jest zjednoczenie mieszkańców dzielnicy i wsparcie instytucji oraz osób, które w dobie pandemii dbają o nasze zdrowie, a także tych, którzy samotnie pokonują trudy choroby. Sztab grupy pozostaje w stałym kontakcie ze Szpitalem Bielańskim i regularnie dostarcza do instytucji potrzebne produkty. Za pomocą portalu społecznościowego Facebook wieści na temat inicjatywy rozniosły się po stolicy, a do pomocy znalazło się mnóstwo chętnych. Wśród nich Galeria Młociny, która w odpowiedzi na apel grupy postanowiła dołożyć swoją cegiełkę.

– Pomocne Bielany to z założenia grupa pomocy sąsiedzkiej na Bielanach w czasie kwarantanny, która przerodziła się we wspaniałą społeczność niosącą wsparcie wszystkim tym, którzy go potrzebują. Skupiamy ludzi chętnych do pomocy w zakupach, wyprowadzeniu psa, załatwieniu pilnej sprawy, a także spotkań online. Ogromnie się cieszę, że do inicjatywy dołączyli nie tylko lokalni mieszkańcy, lecz także Galeria Młociny. Jestem przekonana, że wspólnie możemy zdziałać dużo dobrego, regularnie wspierając Szpital Bielański, medyków, wolontariuszy, seniorów oraz wszystkich potrzebujących mieszkańców Bielan – mówi Monika Szadkowska, koordynatorka Pomocnych Bielan, Radna Dzielny Bielany m.st. Warszawy.

Galeria Młociny zorganizowała zbiórkę darów rzeczowych dla personelu i pacjentów Szpitala Bielańskiego. W ramach wsparcia zbiórki zakupiono środki higieny osobistej dla pacjentów, którzy często nie mogą liczyć na pomoc bliskich oraz artykuły żywnościowe, które trafiły do lunchboksów dla załóg karetek. Środki higieny doręczyli również najemcy warszawskiego centrum handlowego – sklepy Super-Pharm i Hebe. Przekazano również drobne gadżety i słodkości dla wolontariuszy grupy Pomocne Bielany, a także kolorowe skarpetki dla medyków.

– Galeria regularnie wspiera lokalne społeczności oraz inicjatywy, a wszelkie działania, które realizujemy, mają na celu zacieśnianie więzi z naszymi klientami oraz poparcie idei, że centrum handlowe to nie tylko miejsce zakupów, ale i życia społecznego. Uwielbiamy pomagać i wiedzieliśmy, że tym razem nie może być inaczej. Pomocne Bielany to grupa niezwykłych osób i bardzo się cieszę, że możemy stać się jej częścią – mówi Magda Polaszek, Marketing Manager Galerii Młociny.

Na terenie Galerii Młociny uruchomiono także punkt zbiórki darów. Każdy klient, robiąc codzienne zakupy, może zostawić w specjalnie ustawionym koszu produkty, które zostaną przekazane do sztabu Pomocnych Bielan. Pierwsze paczki trafiły tam 23 listopada, a w ich przygotowanie zaangażowani byli pracownicy Biura Dyrekcji Galerii, którzy samodzielnie robili zakupy, pakowali paczki oraz dostarczyli je do sztabu.