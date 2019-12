Galeria nad Jeziorem gotowa na święta

Miś to sprawdzony prezent na każdą okazję, dlatego wielkie pluszowe drzewko to coś, co warto zobaczyć. Wystarczy odwiedzić Galerię nad Jeziorem w dniach od 6 do 22 grudnia.

Wyjątkowa choinka to jednak nie wszystko. W dniach 21 – 22 grudnia paragony o wartości minimum 150 złotych (maksymalnie dwa dowody za zakupy z galerii) będzie można wymienić na uroczą maskotkę. Rachunki z hipermarketu Carrefour są wyłączone z promocji. W godzinach 12:00 – 18:00 wypatrujcie pięknych czerwono-zielonych Elfinek i przyłączcie się do akcji. Liczba pluszaków jest ograniczona.

W Święta Bożego Narodzenia nie można zapomnieć o potrzebujących. Dwieście uroczych, pluszowych misiów zostanie przekazanych na cele charytatywne. Uśmiech dzieci jest najważniejszy!

– Ogromną radość sprawia nam szukanie nowych pomysłów by urozmaicić Klientom czas spędzany w galerii. Ponadto chcemy, żeby nasze akcje były społecznie pożyteczne. Stąd wziął się pomysł na choinkę, która będzie piękną zapowiedzią nadchodzących Świąt jak i prezentem dla małych potrzebujących – mówi Paulina Ostrowska, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.