Galeria nad Jeziorem rozda choinki

Aby wziąć udział w akcji należy dniach od 14 do 20 grudnia zrobić zakupy w centrum handlowym, okazać paragony i odebrać kupon na pachnącą choinkę do zrealizowania w sklepie Bricomarche. W zależności od sumy zakupów na paragonach Klienci będą mogli wybrać jedno drzewko: ciętą jodłę kaukaską (za zakupy za minimum 200 złotych) lub świerka serbskiego w doniczce (przedstawiając paragony na łączną kwotę minimum 300 złotych).Liczba choinek jest ograniczona. Istnieje możliwość łączenia dowodów zakupów z danego dnia akcji, w tym paragonu z hipermarketu Carrefour. Szczegółowy regulamin znajduje się bezpośrednio na stoisku.

Punkt Obsługi Promocji czynny będzie codziennie od godziny 12:00 do 20:00.

Wszystkich, którzy chcieliby dać choinkom drugie życie zachęcamy do wybrania drzewka w doniczce. Galeria nad Jeziorem po raz kolejny organizuje akcję „Drugie życie choinki”. Wszystkie przekazane po okresie świąteczno-noworocznym drzewka z korzeniami zostaną zasadzone na terenie miasta.

- Cieszymy się, że kolejny raz, możemy towarzyszyć naszym Klientom w tym magicznym, przedświątecznym okresie. Mamy nadzieję, że nasze upominki wywołają uśmiech na ich twarzach, a piękne żywe drzewka dopełnią świątecznego klimatu w wielu domach. Drodzy Klienci, już dzisiaj chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim życzymy Wam zdrowia, spokoju i pięknych chwil w gronie najbliższych – mówi Anna Frydrysiak, Dyrektor Centrum Handlowego Galeria nad Jeziorem.

Wydarzenie odbędzie się zgodnie z zachowaniem reguł i zasad bezpieczeństwa. Galeria nad Jeziorem w pełni stosuje się do wytycznych Rządu RP, a także wprowadziła dodatkowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo klientów i pracowników obiektu. Przy wejściach głównych oraz w toaletach rozstawione zostały dozowniki z płynem do dezynfekcji. Klienci informowani są także o możliwości zakupu maseczki w wybranych punktach handlowych na terenie Centrum. Regularnie odkażane są wszystkie elementy na pasażach – podłogi, kosze na śmieci, donice, klamki, poręcze, a także podłogi i ściany korytarzy wiodących do toalet. Dokładnej dezynfekcji poddawane są wszystkie urządzenia i wyposażenie toalet. Warto podkreślić, że pomieszczenia toalet oraz przestrzeni specjalnych tj. Pokój Rodzica z Dzieckiem, poddawane są regularnemu ozonowaniu.

Na terenie Galerii obowiązuje całkowity nakaz zasłaniania ust i nosa. Klienci proszeni są o dezynfekcję dłoni, zachowanie 1,5 metrowego dystansu oraz respektowanie limitu osób, które jednocześnie mogą przebywać w poszczególnych sklepach. Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00, w sklepach spożywczych, aptekach oraz drogeriach, obowiązują godziny dla seniorów.