Galeria Wisła rusza z nową akcją

Galeria Wisła zaprasza do udziału w akcji pn. PYSZNA ZABAWA, która odbędzie się 25 lipca. W akcji do zdobycia będzie kilkaset voucherów do wykorzystania w wiślanych restauracjach, kawiarniach i punktach gastronomicznych.

Mechanizm akcji jest bardzo prosty – wystarczy 25 lipca zrobić zakupy w Galerii Wisła i zgłosić się z paragonem do Punktu Obsługi Promocji (przestrzeń na parterze, pod Wielką Kopułą). Zakupy o wartości minimum 100 zł będą premiowane prezentem.

Uczestnik akcji będzie mógł wybrać voucher o wartości 25 zł do restauracji DĘBOWA, lub voucher o wartości 20zł do wykorzystania w pozostałych restauracjach, kawiarniach i punktach gastronomicznych Galerii Wisła (możliwość wyboru jest uzależniona od dostępności puli danych voucherów). Akcja będzie trwała w godzinach 12:00 – 20:00, lub do momentu wyczerpania puli nagród. Co ważne – kwoty na paragonach będzie można sumować. Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik akcji może skorzystać z promocji dwukrotnie, więc najszybsi klienci będą mogli otrzymać dwa vouchery.