Gemini Park buduje pozytywny image regionu

Największe centrum handlowe we wschodniej części Małopolski realizując wspomnianą kampanię wizerunkową buduje pozytywny image regionu, eksponując jego bogactwo i potencjał. Pokazuje to przez pryzmat kilkudziesięciu utalentowanych osób pochodzących z tej części kraju lub mieszkających tutaj na stałe.

To właśnie oni w ostatnim roku zostali ambasadorami galerii, promując nie tylko obiekt, ale przede wszystkim dynamicznie zmieniający się Tarnów. I tak wśród twarzy projektu można było znaleźć wiele wyjątkowych osób, blisko związanych z Tarnowie i regionem, którzy poprzez swoją działalność przyciągają do siebie i „tworzą" zarówno miasto, jak i region.

- Zależało nam na tym, aby pokazać, że prawdziwym potencjałem regionu tarnowskiego są ludzie, ich umiejętności, osiągnięcia, talenty. Realizowana od początku 2019 roku kampania z udziałem kilkudziesięciu bohaterów nam w tym pomogła. Dzięki niej mogliśmy pokazać wyjątkowość regionu, a wszystko przez pryzmat ludzi tworzących koloryt tej części Polski - mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

- Pokazaliśmy Tarnów jako miejsce nowoczesne, w którym można rozwijać swoje pasje, realizować się zawodowo i odnosić niebywałe sukcesy. Fakt, że zwróciliśmy uwagę na kapitał ludzki regionu, to także zachęta dla inwestorów oraz przyszłych mieszkańców - dodaje.

Blisko 30 wspólnych wydarzeń

Nic więc dziwnego, że kampania "Tarnowskie Oblicza Mody" to projekt pod wieloma względami pionierski na polskim rynku retail. Nie ogranicza się on bowiem tylko do kampanii na billboardach. To co w nim najbardziej unikalne to swoiste zejście bohaterów projektu z tablic reklamowych.

Od stycznia 2019 roku do lutego 2020 roku Gemini Park wspólnie z ambasadorami zrealizował blisko 30 wspólnych wydarzeń o charakterze m.in. edukacyjnym, motywacyjnym, społecznym czy kulturalnym.

- Od początku chcieliśmy, aby nasi ambasadorzy nie tylko wystąpili w kampanii, ale także w aktywny sposób zaprezentowali swoją działalności lokalnej społeczności, dzieląc się swoją pasją. Dlatego przez cały rok wspólnie z nimi organizowaliśmy różnego typu wydarzenia - od wystaw, poprzez warsztaty, występy artystyczne, wydarzenia sportowe, a na sesjach coachingu kończąc. Ich beneficjentem byli przede wszystkim odwiedzający centrum mieszkańcy miasta i regionu - mówi Nowak.