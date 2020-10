Globalworth Foundation w słusznej sprawie

Adaptive Bike Challenge to czterodniowy obóz rowerowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową organizowany przez Fundację Poland Business Run. Dzięki wsparciu finansowemu Globalworth Foundation, 10 osób weźmie udział w projekcie i pokona na rowerach trasę z Częstochowy do Krakowa, doskonaląc technikę jazdy oraz wymieniając się doświadczeniami w zakresie sportu adaptowanego.

- Trasa będzie dość różnorodna – głównie asfaltowa, ale z fragmentami szutrowymi, piaszczystymi i kamienistymi. Tempo i dzienny kilometraż na pewno nie przekroczą możliwości aktywnej osoby - mówi Kamil Bąbel z Fundacji Poland Business Run, organizator Adaptive Bike Challenge.

- Zdecydowaliśmy się zostać sponsorem Adaptive Snow Camp, ponieważ sport jest jednym z najlepszych sposobów, aby łączyć ludzi w czynieniu dobra, niezależnie od płci, wieku czy rodzaju niepełnosprawności. Znamy Fundację Poland Business Run, ponieważ już drugi rok z rzędu braliśmy udział w charytatywnej sztafecie Poland Business Run. Podczas dwóch ostatnich edycji tego ogólnopolskiego biegu, Globalworth Poland wystawiło reprezentację złożoną z 30 pracowników

- mówi Georgiana Iliescu, Executive Director Globalworth Foundation.

Adaptive Bike Challenge to szansa dla osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu, którym nie jest obca rekreacyjna jazda na rowerze. Jest to dobra okazja, aby przeżyć przygodę i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Każdego dnia uczestnicy pokonają około 50 km, co przekłada się na 3-4 godziny jazdy. W trakcie zaplanowane są przerwy oraz zwiedzanie warowni Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Rowerzyści będą poruszać się trasą o zróżnicowanej nawierzchni – głównie asfaltową, ale z fragmentami szutrowymi, piaszczystymi i kamienistymi. Aby wziąć udział w wyjeździe należy posiadać własny rower i kask. Możliwy jest również udział uczestników na handbike’ach.

Wydarzenie odbędzie się wiosną 2021 roku. Więcej informacji oraz możliwość rezerwacji miejsca znajduje się na stronie.